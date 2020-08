Brügge hat seine Kirchenorgel wieder

Brügge

Diese Orgel war ein hohler Vogel, wie Georg Zander es sagt. Das Manual war kaputt, und im Holzgehäuse war keine einzige Metall-Orgelpfeife mehr. Doch jetzt hat das Instrument in der Brügger Kirche wieder ein funktionierendes Innenleben, worüber sich der Vorsitzende des Fördervereins Persiuskirche Brügge sehr freut. Lediglich die Außenbemalung muss noch irgendwann einmal aufgefrischt werden.

150. Orgelgeburtstag, und der Bischof kommt

Doch spielbar ist die Orgel jetzt schon wieder, und so soll sie am 13. September auch wieder feierlich in Betrieb genommen werden. Und das im Rahmen am Tag des offenen Denkmals: Denn Bischof Christian Stäblein zum Fest nach Brügge kommen.

Anzeige

Brügges Kirchenorgel hat wieder ein funktionierendes Innenleben, worüber sich Pfarrer Johannes Kölbel (l.) und Georg Zander vom Gemeindekirchenrat sehr freuen. Jetzt fehlt nur noch eine neue malerische Gestaltung. Quelle: Bernd Atzenroth

Weitere MAZ+ Artikel

Gleichzeitig feiert man den 150. Geburtstag des Instruments, eine Heerwagen-Orgel, die eigentliche keine Konzertorgel, sondern eine klassische Orgel zur Begleitung der Liturgie ist. Von der guten Akustik schwärmen viele.

Herbert Brügge gibt das erste Konzert

Das erste Konzert auf der Orgel, das übrigens aufgenommen und auf CD gebannt werden soll, gibt an jenem Tag um 14 Uhr wiederum Herbert Brügge aus Mettingen. Das ist, wie man sich schon anhand des Nachnamens denken kann, kein Zufall. Denn der Hobby-Organist gab vor vielen Jahren einen der ersten Anstöße zur Restaurierung der Brügger Kirche und auch zur Wiederherstellung der Orgel.

Hier ist noch gut zu sehen, wie der Orgel die Metallpfeifen fehlten. Quelle: Beate Vogel

2006 war das, als die Kirche und das ganze sie umgebende Gelände noch in Dreck und Gestrüpp versank und der Mann den Ort besuchte, der so heißt wie er. Auch wenn Herbert Brügge hier keinerlei Verbindungen zu seiner Familie aufspüren konnte, so war Brügge für ihn von Anfang an eine Entdeckung.

„Aber er sagte: Leute, da müsst ihr etwas machen.“

Denn er war Hobby-Organist und fand in der Kirche jenen hohlen Vogel vor, der sechs Jahrzehnte Leerstand und eine ganze Menge Vandalismus hinter sich hatte. „Er hat selber angefangen, Müll aus der Orgel zu räumen, und sie dann im Rohzustand bewertet“, erzählt Georg Zander.

Schritt für Schritt erstrahlt Brügges Kirche in neuem Glanz. Quelle: Bernd Atzenroth

Damals gab es schon die ersten Bemühungen, dem schlechten Zustand der Kirche und des Geländes drumherum etwas entgegenzusetzen. Die Sanierung der Orgel hatte da aber noch nicht die oberste Priorität. „Aber er sagte: Leute, da müsst ihr etwas machen.“

Zunächst hatten viele andere Dinge Priorität

Und Herbert Brügge unterstützt seitdem die Sanierung der Kirche, die seit 2012 dann richtig Fahrt aufnahm. „Er hat uns als Überbrückung dann die elektrische Orgel besorgt, damit kam erstmals wieder Musik in die Räumlichkeiten.“ 2015 war das, da hatten für die Macher in Brügge immer noch andere Dinge Priorität als die alte Kirchenorgel.

Schließlich war die gesamte Kirchensanierung ein aufwendiges Projekt, alleine, um das Gebäude erst einmal zu sichern – was keiner mehr glaubt, der heute einmal nach Brügge kommt und das schöne, ordentliche Dorfensemble sieht.

Fördermittel flossen, ein Firma aus Plau übernahm den Auftrag

Immerhin gab es ein Förderprogramm für die Restaurierung solcher Instrumente, und die Brügger bekamen dafür tatsächlich Geld zugesagt. „Eine 50-prozentige Förderung“, erklärt Georg Zander. Aber zuerst musste das Projekt noch weiter hinten angestellt werden. Zum Glück war die Frist, um die Fördermittel verwenden zu können, sehr lang. Jetzt musste gehandelt werden, und das klappte – auch der immer noch nicht unerhebliche Eigenanteil konnte aufgebracht werden.

Quelle: Jens Wegner

Nicht leicht war es, eine Orgelbaufirma zu finden, die nicht ausgebucht war. In Plau wurde man schließlich fündig bei der Mecklenburger Orgelbau und ihrem Inhaber, dem Orgelbaumeister Andreas Arnold. Auch wenn eine elektronische Komponente eingebaut wurde, lässt sich der Luftbalg auch immer noch händisch bedienen.

„jetzt geht es darum: Wie können wir die Kirche beleben?“

Damit sind praktisch alle großen Projekte der Kirchensanierung abgeschlossen. „Das Geld ist gut verbaut“, sagt Pfarrer Johannes Kölbel, „die Kirche ist wieder komplett, das Denkmal steht – jetzt geht es darum: Wie können wir die Kirche beleben?“ Denn darin sind sich Kölbel und Zander einig: Das Gebäude soll auch wieder eine spirituelle geistliche Heimat werden.

Jetzt sieht das Manual der Orgel wieder fast wei neu aus. Quelle: Bernd Atzenroth

Sie wünschen sich eine regelmäßigere Nutzung der Kirche, nicht nur zu Hochzeiten, Taufen und Beerdigungen, und das nicht nur, weil die aus dem Dornröschenschlaf erwachte Orgel nun auch regelmäßig gespielt werden muss.

Alles lebt von einem engagierten Förderverein

Immerhin: Die Menschen im Ort empfinden eine Verbindung zu ihrer Kirche. Das merkt man am engagierten Förderverein: „Die Leute sind zu 90 Prozent nicht in der Kirche“, sagt Zander. Am 13. September werden sie wieder mit in Erscheinung treten, etwa mit der Beköstigung der Gäste. Übrigens wird vor der Kirche ein Zelt aufgebaut, und man wird draußen auch die Orgelmusik hören können – alles, um die Corona-Beschränkungen zu beachten.

Um 16 Uhr folgte an jenem Nachmittag eine offene Andacht mit dem Bischof. Johannes Kölbel wünscht sich ein Gespräch mit ihm, „ein ganz offenes Gespräch über die Gemeinde und die Zukunft.“

Jetzt wird für Montage und Einbau der Bronzeglocke gesammelt

Ein offenes bauliches Projekt gibt es dann aber noch: Die Bronzeglocke ist reparaturbedürftig – ihre Sanierung ist gesichert. „Uns fehlen aber noch die Mittel für Montage und Einbau“, sagt Georg Zander. Aber im Vergleich zu allem bisher Erreichten ist das eine sehr überschaubare Angelegenheit.

Von Bernd Atzenroth