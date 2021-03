Eine Änderung der Bundeswahlordnung für die Bundestagswahl am 26. September benachteiligt die Dörfer in der Prignitz. Sollten weniger als 50 Frauen und Männer wählen gehen, müssten die Stimmen woanders ausgezählt werden. Als Konsequenz will die Gemeinde Plattenburg in Hoppenrade kein Wahllokal öffnen.