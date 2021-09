Bundestagswahl sorgt für Briefwahl-Boom in der Prignitz

Perleberg

Es ist Fluch und Segen zugleich für die Bundestagswahl an diesem Sonntag: Die Vielzahl der Prignitzer, die bereits ihre Kreuze gemacht haben, spricht für eine hohe Wahlbeteiligung. Auf der anderen Seite fehlen diese Stimmen in den Urnen der Wahllokale und stellen damit die Kommunen vor eine ganz neue Herausforderung.

Bundestagswahl: Briefwahl-Boom in der Prignitz

Dabei wird die Zahl 50 eine entscheidende Rolle spielen. Grund ist eine Änderung des Paragrafen 68 in der Bundeswahlordnung, mit der die Auszählung neu geregelt wird. Wenn abzusehen ist, dass in den Wahlurnen nach 18 Uhr weniger als 50 Stimmzettel liegen, müssen die Verantwortlichen reagieren.

Und das betrifft die Mitarbeiter der Kommunen, die für diese Situationen Vorkehrungen getroffen haben. „Um zu sehen, wohin die Reise geht, fragen wir schon ab 14 Uhr alle Wahllokale ab“, erklärt Sabine Blunk, Wahlleiterin der Gemeinde Groß Pankow.

Zeichnet sich ab, dass es weniger als 50 Stimmen sein werden, müssen die Unterlagen zur Auszählung in ein anderes Wahllokal gefahren werden, um das Wahlgeheimnis zu wahren.

Prignitz: Die kleinen Wahllokale mit weniger als 50 abgegebenen Stimmen dürfen nicht mehr selbst auszählen

„Unsere Fahrer sind schon alle instruiert“, sagt Stephanie König, die im Amt Putlitz-Berge als Wahlleiterin fungiert. Dörfer wie Hülsebeck, Mansfeld oder Lütkendorf sind Wackelkandidaten. „Da werden wir die 50 wohl nicht erreichen“, so König.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Aufwand bedeutet die Bundestagswahl auch für die stellvertretende Kreiswahlleiterin Annett Löther aus der Prignitzer Kreisverwaltung. Sie koordiniert am Sonntag die Auszählung von 26 Briefwahlbezirken, für die sich 200 Helfer in der Gedike-Oberschule in Perleberg einfinden.

Sie werden ab 18 Uhr an die 13 000 Stimmzettel auswerten, die in den vergangenen Tagen auf dem Postweg eingetroffen sind. Eine Zahl, die die Briefwahl-Beteiligung von vor vier Jahren deutlich in den Schatten stellt. 2017 machten 8647 Personen davon Gebrauch.

Bundestagswahl in der Prignitz: In den Wahllokalen herrscht Maskenpflicht

Und da vor vier Jahren auch Corona noch kein Thema war, sorgt das Virus ebenfalls für einen erheblichen Mehraufwand. „Jeder Helfer muss sich Sonntag früh noch mal selbst testen“, sagt Annett Löther, die zudem Desinfektionsmittel und Masken bereithalten muss.

Auch für die 424 Wahllokale im Wahlkreis 56 gelten entsprechende Regelungen. „Es herrscht Maskenpflicht“, erklärt Löther. Zudem kann jeder Wähler ein Schreibgerät mitbringen, allerdings keinen Bleistift.

Eine Randnotiz für die Statistik: In Breese und Pritzwalk werden am Sonntag besondere Stimmzettel verwendet. Quelle: Stephanie Fedders

Eine Besonderheit wartet noch auf die Frauen und Männer, die ihre Stimme in den Wahllokalen Breese 01 oder Pritzwalk 04 abgeben. Diese Ergebnisse fließen ein in die repräsentative Wahlstatistik. Dafür sind die Stimmzettel eingeteilt nach Geschlecht und Alter und werden nach der Auszählung dem Amt für Statistik übergeben.

Briefwahlunterlagen können am Sonntag bis 18 Uhr im Briefkasten der Kreisverwaltung Prignitz, Berliner Straße 46 in Perleberg, eingeworfen werden.

Die MAZ begleitet die Wahl am Sonntag im Internet unter www.maz-online.de.

Von Stephanie Fedders