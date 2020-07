Bunte Symbole weisen den Weg zum Spielplatz der Meyenburger Kita

Meyenburg

Für ein paar Tage musste der Trecker mal in der Garage bleiben und die Spielzeuge mussten in der Sandkiste geflissentlich ignoriert werden – in der Meyenburger Kita „Eichhörnchen“ stand für die Hortkinder eine andere Beschäftigung auf dem Programm. Auch wenn es manchen schwer fiel.

Fördermittel von „Demokratie leben“ für das Kita-Projekt

Vier Tage lang halfen die 16 Mädchen und Jungen mit, das Eingangstor zum Außenbereich zu verschönern. Dabei ging es nicht nur um eine gelungene Optik, sondern auch um ein paar wichtige Informationen, die in den bunten Bildern versteckt sind.

Anzeige

Mike Lugowski (vorne) und Torsten Müller vom Bauhof halfen beim Anbringen der Tafeln. Quelle: Stephanie Fedders

Weitere MAZ+ Artikel

Unter dem Namen „Hallo Nachbar“ hatte Petra Hahn vom Meyenburger Netzwerk Kind die Idee eingereicht, um Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“ zu erhalten. Das gelang und der integrativen Einrichtung wurden insgesamt 3000 Euro bewilligt.

Ein Teil des Geldes wurde verwendet, um Katja Martin vom Team Mobiler Kunstraum ins Boot zu holen, die von Montag bis Donnerstag mit den Kindern an der Umsetzung arbeitete. „Es hat großen Spaß gemacht, auch wenn es manchmal kompliziert war“, sagte sie am Finaltag. „Ihr habt jetzt gelernt, vorher einen Plan zu machen.“

Symbole für das Spielplatzangebot sollten gestaltet werden

Der Plan war nämlich die Gestaltung von Logos, die symbolisch auf die Angebote auf dem Außengelände hinweisen sollen. Was sich einfach anhört, begann mit der Frage, was es überhaupt für Symbole gibt, schildert Petra Hahn.

Für die Helfer gab es zum Schluss als Dankeschön das „Eichhörnchen-Lied“. Quelle: Stephanie Fedders

Zum Abschluss stellte sie die Frage erneut und manche mussten nicht lange überlegen, bis sie Automarken oder Fußballvereine in die Runde riefen. „So sind wir zu unseren eigenen Symbolen gekommen, die wir auf dem Spielplatz finden“, erzählt Hahn.

Bis die Motive dann auf den großen Tafeln verewigt werden konnten, dauerte es aber seine Zeit. Der Umgang mit Werkzeugen, Spraydosen, Material will schließlich gelernt sein. Und so offenbarte die Projektarbeit Petra Hahn und Katja Martin auch, wie es um die Geschicklichkeit und Kreativität der Sieben- bis Neunjährigen bestellt ist.

Manchmal fehlte den Kindern das Durchhaltevermögen

„Wir haben ihnen etwas angeboten, womit sich die Kinder in ihrer Freizeit nicht immer beschäftigen“, resümiert Petra Hahn. Dabei habe sich gezeigt, dass manche wenig Durchhaltevermögen zeigen und der Antrieb, etwas fertig zu stellen, oftmals fehlt.

Dennoch überwog das Fazit, mit dem Projekt das Selbstwertgefühl der Kinder gefördert und etwas für den sozialen Zusammenhalt getan zu haben. Wie das Ergebnis aussieht, das ist jetzt für alle an Zaun und Tor zu sehen.

Bunde Bänder durchziehen das Gittergeflecht und rahmen die beiden Tafeln ein. Darauf sind orange, blau und grün Hammer und Säge, Fußball und Tor, Totenkopf und ein Eichhörnchen als Symbol für die Kita verewigt. Zum Schluss durfte jeder der Teilnehmer unterschreiben, bevor Torsten Müller und Mike Lugowski vom Bauhof die beiden Tafeln einsetzten und befestigten.

Als Dankeschön gab es das „Eichhörnchen-Lied“

„Das war klasse, was ihr in dieser Woche geleistet habt“, lobte Kita-Leiterin Sybille Gericke und stimmte das „Eichhörnchen-Lied“ ein, mit dem sich die Kinder bei allen Helfern bedankten.

Es wird nicht das letzte Projekt gewesen sein, das Petra Hahn dank der finanziellen Unterstützung von „Demokratie leben“ in diesem Jahr umsetzen will. Für eine weitere Aktion hat sie schon das Modemuseum im Schloss gewonnen – passend zum Projektnamen „Hallo Nachbar“.

Von Stephanie Fedders