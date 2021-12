Corona: Acht neue Todesfälle in der Prignitz

Perleberg

Das war ein schlimmer Tag für die Prignitz in Sachen Corona-Pandemie: Am Mittwoch wurden über den ganzen Landkreis verteilt gleich acht neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl der Corona-Todesopfer im Landkreis ist damit auf 183 gestiegen.

Warum es einen solchen Anstieg an einem einzigen Tag gab, vermochte Kreissprecher Frank Stubenrauch auf Nachfrage nicht zu sagen. Ein Grund könnte aber sein, dass sich die Todesfälle über die vergangenen Tage verteilt haben, aber jetzt erst gemeinsam nach den Feiertagen in der Statistik erfasst wurden.

124 neue Corona-Fälle, aber leicht sinkende Inzidenz

Auch die Zahl der Neuinfektionen ist am Mittwoch mit 124 sehr hoch gewesen. Dennoch ist die Sieben-Tage-Inzidenz in der Prignitz leicht auf 406,1 gesunken. Schaut man in die Übersicht des Landkreises, so werden auch am Donnerstag 102 weitere neue Fälle in die Statistik des Robert-Koch-Institutes eingehen, zum Glück aber vorerst kein weiterer Todesfall.

Derweil stand der nächste nahtlose Personalwechsel

Hilfe beim Managen der Corona-Pandemie

Soldaten wiesen Ablösung in die Arbeit im Gesundheitsamt ein

Den Mittwochmorgen nutzten die Soldaten noch, um ihre Ablösung in die Aufgaben der Kontaktnachverfolgung einzuweisen. Die neue Besatzung aus zehn Bundeswehrsoldaten kommt ebenfalls von der Flugabwehrraketengruppe 21 Prangendorf.

Von Bernd Atzenroth