Corona-Impfungen in der Prignitz: Keiner weiß, was los ist

Perleberg

Wenn Resi Kämling über das Thema Corona-Impfung spricht, dann findet die Wittenbergerin deutliche Worte. Sie gehört zu denen, die nicht verstehen können, warum sich die Landesregierung so schwer damit tut, eine praktikable Lösung für die älteren Einwohner fernab der Hauptstadt zu finden.

Wittenberge als größte Stadt der Prignitz hat kein Impfzentrum

„Wir sind die größte Stadt in der Prignitz und haben kein Impfzentrum“, sagt die Wittenbergerin, die als langjährige Vorsitzende des Seniorenbeirates noch immer ein Ohr für ihre Generation hat. Was sie aus ihrem Bekanntenkreis hört, empört sie: „Keiner weiß richtig, was los ist. Das geht gar nicht.“

Nach Kyritz müssen die Prignitzer fahren, wenn sie sich impfen lassen wollen. Quelle: Stephanie Fedders

Am liebsten würde sie Ministerpräsident Dietmar Woidke ihre Meinung sagen und hat sich auch schon nach seiner Telefonnummer erkundigt. Es könne nämlich nicht sein, dass in Potsdam über Menschen bestimmt wird, wenn man nicht wisse, wie es vor Ort aussieht.

Der Dauerärger mit der Termin-Hotline 116 117 und die Entscheidung, Kyritz zum Standort für das nächstgelegene Impfzentrum zu machen, treibt viele um. „Manche Ältere haben noch nicht mitbekommen, dass sie sich anmelden müssen“, weiß Bärbel Beer, Ortsvorsteherin in Lindenberg.

Corona-Impf-Hotline: Mehr als 60 vergebliche Versuche

Ex-Revierpolizist und Stadtverordneter Jürgen Kelm kann berichten, dass bislang alle Versuche gescheitert sind, für seine Schwiegermutter einen Termin zu vereinbaren. Der Meyenburger hätte sich eine schriftliche Einladung gewünscht, wie es in anderen Bundesländern der Fall ist: „Bei Wahlen funktioniert das doch auch.“

Mehr als 60 Mal hat Hajo Berger aus Steffenshagen bereits versucht, einen Termin zu vereinbaren. Der 81-Jährige gehört auch zu den Leidtragenden, die aufgrund der technischen Probleme noch nicht durchgekommen sind. „Ich habe Taste zwei noch nicht gedrückt, dann kommt schon der Hinweis der Überlastung“, ärgert sich Berger, der „verlässliche Aussagen, die Hand und Fuß haben“, verlangt.

Kreiskrankenhaus Prignitz hat 552 Mitarbeiter geimpft

Wie es gehen kann, hat das Kreiskrankenhaus diese Woche gezeigt. An drei Tagen wurden 552 Mitarbeiter geimpft – darunter 50 Prozent der Pflegekräfte und 75 Prozent der Ärzte. Geschäftsführer Karsten Krüger kann sich nach den ersten Erfahrungen vorstellen, vor Ort im Rahmen der personellen Möglichkeiten zu helfen. Noch habe sich aber keiner bei ihm gemeldet.

Den Frust derjenigen, die sich allein gelassen fühlen, kann Krüger verstehen: „Die Menschen in der Prignitz haben die Ignoranz der Politik nicht verdient. Gerade die älteren Frauen und Männer, die nicht mobil sind, benötigen ein wohnortnahes Impfangebot.“

Von Stephanie Fedders