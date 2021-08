Corona: In der Prignitz gilt jetzt wieder die Testpflicht

Perleberg

Was sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet hatte, wird ab dem 11. August zur Gewissheit: Der Landkreis Prignitz liegt den fünften Tag in Folge über der Inzidenz von 20 – und reagiert folglich mit verschärften Corona-Maßnahmen analog zu den Vorgaben der aktuellen Umgangsverordnung des Landes Brandenburg.

Zu hohe Inzidenz: In der Prignitz gilt ab dem 11. August eine erneute Testpflicht in vielen Bereichen

Konkret bedeutet das: In vielen Bereichen des öffentlichen Lebens gilt jetzt wieder eine Testpflicht für alle ab 13 Jahren, die nicht nachweislich genesen oder vollständig geimpft sind.

Auf der Internetseite des Landkreises sind sämtliche Bereiche aufgeführt, die von den Einschränkungen betroffen sind. Dazu zählen zum Beispiel die Innenräume der Gastronomie sowie Beherbergungsstätten aller Art.

Gleiches gilt für touristische Angebote wie Stadtrundfahrten, den Besuch von Indoor-Sportanlagen, Indoor-Spielplätzen, Schwimmbädern, Spaß- und Freizeitbädern, Saunen, Thermen und Wellnesszentren. Auch das Angebot körpernaher Dienstleistungen, zum Beispiel im Bereich Kosmetik, setzt bei Ungeimpften einen negativen Test voraus.

Die Testpflicht in der Prignitz stellt die Veranstalter vor Herausforderungen

Vor besonderen Herausforderungen stehen die Organisatoren von Veranstaltungen mit Unterhaltungscharakter, wie sie an den kommenden Wochenenden zahlreich in der Prignitz geplant sind. Hier greift ebenfalls die Testpflicht, sofern sie in geschlossenen Räumen stattfinden sollen.

Um diesem Aufwand vorzubeugen, haben viele Veranstalter bereits mit einer Freiluft-Variante geplant. Beispielsweise das Schloss Meyenburg, wo am 14. August ein barockes Spektakel mit Ausstellung und Musiktheater stattfindet. Sämtliche Programmpunkte sind an die frische Luft verlegt, wie Geschäftsführerin Irena Berjas erklärt.

Im Schlosspark ist am Sonnabend genug Platz für die Kultur und ihre Besucher. Zur möglichen Kontaktverfolgung müssen aber von allen Gästen die Daten erfasst werden, so Berjas.

Sonderaktion des Landes: Am 11. August können sich die Prignitzer in vier Hausarztpraxen impfen lassen

Mit den Auflagen müssen sich auch die Stadt Perleberg und die Verantwortlichen der Lotte-Lehmann-Akademie auseinandersetzen. Das Auftaktkonzert am 14. August in Groß Gottschow findet auf dem Platz vor der Kirche statt. Für alle weiteren Auftritte werde man von Fall zu Fall entscheiden, teilte der künstlerische Leiter, Angelo Raciti, auf MAZ-Nachfrage mit.

Für alle Impfwilligen in der Prignitz gibt es am Mittwoch die Möglichkeit, sich im Rahmen der Sonderaktion des Landes an eine der vier teilnehmenden Praxen im Landkreis zu wenden. Eine Gelegenheit zur Immunisierung bieten in Pritzwalk: Elke Rodekamp, Lindenstraße 33; Oliver Körnig, Marktstraße 19 sowie Anne und Hagen Frahm, Hainholzweg 48. In Wittenberge nimmt Judith Heinen-Elhardt in der Friedrich-Ebert-Straße 6a teil.

Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bezogen auf 100 000 Einwohner in der Prignitz bei 34,1. Bereits den fünften Tag in Folge wurde seit dem 6. August die Marke von 30 überschritten.

Die Corona-Hotline des Landkreises ist wochentags jeweils von 8 bis 16 Uhr unter der Nummer 03876/713-313 zu erreichen.

Eine vollständige Übersicht mit den aktuellen Corona-Maßnahmen hat der Landkreis Prignitz auf seiner Internetseite unter www.landkreis-prignitz.de veröffentlicht.

Von Stephanie Fedders