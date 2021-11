Prignitz

Nach Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) von Dienstag, 16. November, hat sich in der Prignitz die Zahl der laborbestätigten Corona-Fälle im Vergleich zum Vortag nicht erhöht. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner im Landkreis Prignitz bleibt damit stabil und sinkt leicht auf 279,9. Der Mittelwert im Land Brandenburg beträgt am Montag 405,6. Mit einer Inzidenz von 907,2 hat der Landkreis Elbe-Elster die mit Abstand höchste Inzidenz in Brandenburg.

Sieben-Tage-Inzidenz

Dienstag, 16. November: 279,9

Montag, 15. November: 285,2

Sonntag, 14. November: 285,2

Samstag, 13. November: 257,6

Freitag, 12. November: 224,7

Donnerstag, 11. November: 210,3

Mittwoch, 10. November: 187,9

Neue bestätigte Fälle im 24-Stunden-Vergleich: 0; Zahl bestätigter Fälle: 4051; an oder mit Corona gestorben: 161 (+0).

