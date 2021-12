Corona: Mehr als 6700 Impftermine im Dezember

Perleberg

Der Landkreis Prignitz und der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) bieten im Dezember weitere Impftermine neben der Regelversorgung durch die Hausärzte an. Das teilte der Landkreis am Donnerstag mit, nachdem die Impfstoffzuweisung geklärt war.

Neue Corona-Impfstelle in Wittenberge, weitere Termine in Pritzwalk

Eine neue Impfstelle wird in Wittenberge eröffnet. Sie befindet sich in der Bahnstraße 51 im einstigen Kaufhaus Magnet.

Das Impfangebot in Pritzwalk im Jugendfreizeitzentrum Nord, Am Ring 35, wird verlängert. An den beiden Standorten werden nun folgende Impftermine angeboten:

Dienstag, 14. Dezember bis zum Samstag, 18. Dezember, in der Zeit von 10 bis 18 Uhr.

Montag, 20. Dezember, bis Donnerstag, 23. Dezember, in der Zeit von 10 bis 18 Uhr.

Montag, 27. Dezember, bis Donnerstag, 30. Dezember, in der Zeit von 10 bis 18 Uhr.

Insgesamt stehen mit diesen Impftagen in zwei Städten mehr als 6700 weitere Termine für Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen für Bürgerinnen und Bürger ab zwölf Jahre zur Verfügung.

Buchungen über das Portal des Landkreises Prignitz

Bestens bewährt hat sich die individuelle Vergabe der Impftermine über das Buchungsportal des Landkreises, das im Internet unter www.landkreis-prignitz.de zu finden ist.

Darüber hinaus ist eine Impfhotline unter Telefon 03876/713 813 für Bürger geschaltet, die nicht online buchen können. Diese Hotline steht am heutigen Freitag sowie von Montag bis Donnerstag von 9.30 Uhr bis 14 Uhr zur Verfügung.

Wer eine Erstimpfung erhält, kann übrigens gleich vor Ort den Termin für die Zweitimpfung vereinbaren.

ImpfKulTour kommt am Samstag nach Perleberg

Die Aktion ‘ImpfKulTour‘ des brandenburgischen Kulturministeriums in Kooperation mit dem Gesundheitsministerium sowie dem Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann wird am kommenden Sonnabend, 11. Dezember, von 11 bis 14 Uhr im Jugend- und Freizeitzentrum Effi in Perleberg fortgesetzt.

Impftermine werden ausschließlich online über die Terminbuchung des Impfzentrums des Klinikums Ernst von Bergmann Potsdam vergeben unter diesem Link: https://termin.samedi.de/b/ernst-von-bergmann-potsdam-impfstelle/kultour

Landespolizeiorchester Brandenburg spielt bei Impf-Aktion

Ein Ensemble des Landespolizeiorchesters Brandenburg umrahmt die Impf-Aktion vor Ort. Darüber hinaus können Interessierte weitere Kulturangebote in Perleberg wahrnehmen – siehe dazu unsere Übersicht auf Seite 14. Für die Angebote gelten die 2G- sowie die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln.

Kulturministerin Manja Schüle betont die Bedeutung der Aktion: „Jeder Piks zählt! Denn jeder Piks bringt uns dem Ende der Pandemie ein Stückchen näher – auch dank unserer Aktion ‘ImpfKulTour‘.“ Schließlich solle auch in den kommenden Monaten Kultur stattfinden, findet Schüle. „Das machen unsere Kulturschaffenden möglich, das machen aber auch die Beschäftigten des Klinikums Ernst von Bergmann möglich, die unsere ‘ImpfKulTour‘ ganz praktisch umsetzen. Ihnen gilt mein ausdrücklicher Dank“ sagt die Ministerin.

Von Bernd Atzenroth