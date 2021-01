Meyenburg

Einmal in der Woche für das neue Stück proben, die Darsteller des eigenen Theaters von Angesicht zu Angesicht sehen und hinfiebern auf den nächsten Auftritt vor Publikum: So sieht es normalerweise für Johanna Schmittmann aus Griffenhagen (Amt Meyenburg) aus. Fragt man sie aktuell, was ihr Theater „Ade Bar“ macht, sagt sie mit trauriger Stimme „nichts, es passiert gerade nichts.“

Das Theater „Ade Bar“ bliebt wegen Corona dicht

Dabei hatte die ehrgeizige Autorin und Regisseurin das neue Stück für das Jahr 2020 bereits ausgesucht und bearbeitet. „Das war hart für mich, dass alles verboten wurde“, sagt sie. Dabei sollte das satirisches Märchenspiel „Schwarz auf Weiß“ von Ephraim ihr Abschied von der Bühne werden. Doch daraus wurde nichts. Den Kopf hängen lässt die ehemalige Lehrerin aber nicht. Dann führen sie und ihre Schauspieler das Stück eben Ende dieses Jahres auf, denkt sie jetzt.

Bereits während des ersten Lockdowns musste sie alles auf Eis legen. Treffen oder gar Proben mit ihren Schauspielern waren untersagt. Zudem seien viele Ensemblemitglieder verunsichert und ängstlich, könnte eine Ansteckung mit dem Coronavirus doch weitreichende Folgen haben. Nur einzelne Mitglieder waren bereit, trotz Lockerungen in der zweiten Jahreshälfte, regelmäßig zum Üben zu kommen.

Fernsehbericht über das Theater „Ade Bar“ wurde abgesagt

Schnell verabschiedete sie sich von dem Gedanken, Ende 2020 könnte das Stück an verschiedenen Orten aufgeführt werden, wie es in den vergangenen Jahren immer der Fall war. „Das ist sehr schade“, meint Johanna Schmittmann, „wir haben viele Fans und wollte diese nicht enttäuschen.“ Einen kleinen Lichtblick gab es im Oktober: Eine Anfrage des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Es sollte einen Bericht über das Theater von Johanna Schmittmann gedreht werden.

Sofort bereitete sie alles vor. „Das war viel Arbeit“, erklärt die Autorin und Regisseurin. Am Ende war alles umsonst: Im November folgte der nächste Lockdown. Das Theater war von den Einschränkungen betroffen, und somit gab es auch keinen Bericht. Seither ist es wieder sehr ruhig bei Johanna Schmittmann. Im Raum, in dem sonst die Proben stattfinden, sind das Licht und die Heizung aus. „Es fehlt mir sehr“, sagt Johanna Schmittmann, „das Theater ist meine Leidenschaft.“

Johanna Schmittmann schreibt ein weiteres Buch

Die viele Freizeit, die ihr der Corona-Lockdown bringt, nutzt sie jetzt intensiv. Sie schreibt an einem Buch. Eins hat sie bereits veröffentlicht. Dankt ihrer sehr energischen Lektorin sitzt sie jetzt an ihrem zweiten. Sie schreibt ihre Autobiografie. „Ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal mache“, sagt sie. Von ihrer anfänglichen Skepsis hat sie sich schnell getrennt. „Wer will schon etwas über mein Leben lesen?“ fragt sie sich selbst, „aber ich habe ein sehr aufregendes Leben geführt und denke, es wird den ein- oder anderen interessieren.“

Ihr erstes Buch trägt den Titel "Weiberhumor trifft ins Schwarze". Quelle: Julia Redepenning

Geboren ist Johanna Schittmann im Jahr 1944 in Breslau ( Polen). Wenig später floh ihre Familie nach Großenhain in Sachsen. 1950 zog es sie nach Berlin. Nach verschiedenen Studiengängen ging sie immer wieder für eine längere Zeit ins Ausland. Ab 1974 unterrichtete sie an einer Schule in West Berlin Kunst, Deutsch und darstellendes Spiel. Dort hat sie auch das Theater lieben gelernt. Für sie war klar: Sie möchte später ein eigenes eröffnen und die Mitglieder unterrichten.

Theater „Ade Bar“ wurde 2011 gegründet

Seit 1990 lebt sie in Griffenhagen. 2011 gründete sie ihr Amateur-Theater „Ade Bar“. Auch wenn die Ensemblemitglieder immer mal wechseln, gibt es seit fast zehn Jahren eine feste Stammbesetzung. Mehrere Stücke brachten die Darsteller bereits auf die Bühne. Das es 2020 nicht klappte, trifft alle sehr. Doch die Einstellung aller bleibt positiv, dass es in diesem Jahr wieder mehr Kultur in der Region geben wird.

Die ersten Utensilien für das neue Stück hat Johanna Schmittmann bereits: Kleine handgemachte Stoff-Mäuse. Jeder ihrer Schauspieler kommt eine. Doch erstmal heißt es warten, denn wann ihr Theater wieder mit den Proben beginnen darf, steht aktuell noch in den Sternen. Aber sie glaubt fest daran, dass ihre Schauspieler in diesem Jahr wieder auf der Bühne stehen.

Von Julia Redepenning