Corona-Update: Inzidenz in der Prignitz weiter rückläufig – dritthöchster Wert im Land

Perleberg

Die Corona-sieben-Tages-Inzidenz des Landkreises Prignitz sinkt weiter. Am Freitag lag sie bei 1053,9. Insgesamt 117 Neuinfektionen meldete das Robert-Koch-Institut am Freitag für den Landkreis. Dennoch hatte die Prignitz zum Wochenendbeginn die drittgrößte Inzidenz im Land Brandenburg.

Trend setzt sich weiter vor

Wie der Landkreis am Freitag mitteilte, setzt sich der positive Trend der vergangenen Wochen weiter fort: Alle Inzidenzen der verschiedenen Altersklassen im Kreis sind rückläufig. Die Inzidenz der 0 bis 4-Jährigen sei stabil. In der vergangenen Woche hatten sich 104 Kinder im Alter von 7 bis 17 Jahren mit dem Coronavirus angesteckt. Das entspricht 1,4 Prozent von 7541 Schülern. Zum Vergleich: In der Vorwoche hatten sich 1,8 Prozent der Prignitzer Schüler mit Corona infiziert.

Darüber hinaus waren 19 Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren in den vergangenen Tagen erkrankt. Das sind 0,4 Prozent von 4727 Kita-Kindern im Kreis.

Zwei Intensivbetten für Corona-Patienten, beide im Pritz­walker Krankenhaus, waren in der vergangenen Woche belegt sowie 18 der insgesamt 72 bereitstehenden Isolationsbetten, die sowohl in Pritzwalk als auch in Perleberg stehen.

Pflegeeinrichtungen und Testzentren

Vier der 35 stationären beziehungsweise teilstationären Prignitzer Pflegeeinrichtungen meldeten in dieser Woche Corona-Fälle. 60 Bewohner beziehungsweise betreute Personen hatten sich mit dem Virus infiziert und 17 Mitarbeiter. Keiner der 48 ambulanten Pflegedienste im Landkreis meldete in vergangenen Woche eine Corona-Infektion.

Seit Eröffnung der Schnelltestzentren wurden im Landkreis Prignitz 248 552 Corona-Schnelltest durchgeführt. In der vergangenen Woche waren es 5679, von denen 701 positiv ausfielen. Jedoch lagen am Freitag von vier Teststationen noch keine Meldungen vor. Im gesamten Kreis existieren derzeit 25 Testzentren – in fünf davon können PCR-Test gemacht werden.

