Acht Corona-Patienten werden mittlerweile im Kreiskrankenhaus Prignitz behandelt. Dort sind aber auch bald schon Impftermine anberaumt. Ins Krankenhaus kommt ohnehin aber nur noch, wer sich vorher an einer amtlichen Stelle hat testen lassen und ein negatives Ergebnis vorweisen kann.

Ob am Rathaus, beim Friseur, beim Buchhändler oder am Eingang zur Gaststätte: Corona-Regeln sind überall präsent - selbst 3G findet man in Perleberg schon im Stadtbild. Quelle: Bernd Atzenroth