Perleberg

Auch im Februar unterbreiten der Landkreis und der DRK-Kreisverband Prignitz weitere Impfangebote über die Regelversorgung der Hausärzte hinaus an.

Im Pritzwalker Jugendfreizeitzentrum Nord am Mittwoch und Donnerstag, 2. und 3. Februar, sowie am Freitag und Samstag, 11. und 12. Februar, jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr. Ab sofort ist hierfür eine Voranmeldung nicht mehr nötig.

Prignitz: Buchung über Onlineportal und Telefon-Hotline möglich

Im Wittenberger Alten Kaufhaus gibt es freie Termine amFreitag und Samstag, 4. und 5. Februar, sowie am , Mittwoch und Donnerstag, 9. und 10. Februar, allerdings mit Voranmeldung. Die Termine können über das Buchungsportal auf der Website des Landkreises Prignitz www.landkreis-prignitz.de oder telefonisch über die Hotline 03876/ 713 813 (Montag bis Donnerstag 9.30 Uhr bis 14 Uhr) geordert werden.

In beiden Impfstellen wird mRNA-Impfstoff eingesetzt für Prignitzerinnen und Prignitzer ab zwölf Jahre. Das Impfen für Kinder unter zwölf Jahren ist in Obhut der Kinder- beziehungsweise Hausärzte zu regeln.

Von Bernd Atzenroth