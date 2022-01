Corona-Zahlen in der Prignitz bleiben hoch

Perleberg

Auf 478,3 ist die Corona-Inzidenz über die Jahreswende in der Prignitz gestiegen. Damit liegt der Landkreis Prignitz jetzt landesweit im oberen Drittel. Am Silvestertag waren 86 neue Corona-Fälle im Kreis gemeldet worden und am Neujahrstag dann noch einmal 45. Die Zahlen sind wegen des Erhebungszeitpunktes des Robert-Koch-Instituts (0 Uhr) immer ein Nachhall zum Vortag. Folgerichtig gab es am Sonntag keine Meldung von Neuinfizierten und keine Veränderung bei der Inzidenz.

Prignitz: Warnstufe gelb in den Krankenhäusern

Diese lag gleichwohl auch deutlich über dem Wert von einer Woche zuvor: Am zweiten Weihnachtsfeiertag hatte die Zahl 416,6 betragen.

Immer wichtiger wird bei der Betrachtung die Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz: Für den Landkreis Prignitz liegt sie mit Stand vom Sonntag bei 3,52 und damit im gelben Bereich. Die Zahl gilt also als Warnwert. Ein Alarmwert wäre erst eine Hospitalisierungs-Inzidenz von über sechs, und als Hotspot-Region würde der Kreis erst gelten, wenn der Wert neun überstiege.

Weitere Impftermine in Wittenberge und Pritzwalk

Ungeachtet dessen setzen der Landkreis Prignitz und das Deutsche Rote Kreuz ihre gemeinsamen Anstrengungen fort, die Impfquote weiter zu erhöhen. Auch in der zweiten Kalenderwoche des neuen Jahres werden Termine für Booster-, Erst- und Zweitimpfungen in Wittenberge und Pritzwalk angeboten.

Im Wittenberger Alten Kaufhaus gibt es freie Termine am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, den 11., 12. und 13. Januar 2022, und im Pritzwalker Jugendfreizeitzentrum Nord am Freitag und Samstag, 14. und 15. Januar, jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr. Für die erste Kalenderwoche sind ebenfalls noch freie Termine verfügbar.

Neue Soldaten im Prignitzer Gesundheitsamt

Die Impftermine für die 2. Kalenderwoche können ab sofort weiterhin über das Buchungsportal auf der Website des Landkreises Prignitz oder telefonisch montags bis donnerstags jeweils von 9.30 Uhr bis 14 Uhr über die Hotline 03876/71 38 13 geordert werden. In beiden Impfstellen wird mRNA-Impfstoff eingesetzt für Prignitzerinnen und Prignitzer ab zwölf Jahre. Das Impfen für Kinder unter zwölf Jahren ist in Obhut der Kinder- beziehungsweise Hausärzte zu regeln.

Abgelöst wurden zehn Soldatinnen und Soldaten, die im Prignitzer Gesundheitsamt bei der Kontaktnachverfolgung geholfen haben. Die neue Besatzung aus zehn Bundeswehrsoldaten kommt ebenfalls von der Flugabwehrraketengruppe 21 Prangendorf und wurde sogleich in die neue Aufgabe eingewiesen.

Von Bernd Atzenroth