Corona bei der Prignitzer Abfallwirtschaft: Container können nicht geleert werden

Perleberg

Im Bereich der Abfallwirtschaft in der Prignitz gibt es aufgrund der Corona-Pandemie mehrere personelle Ausfälle. Darüber informiert die Kreisverwaltung. Deshalb entfallen einzelne Touren zur Entsorgung von Altglas, Papier, Pappen und Kartonagen aus den öffentlichen Containern, heißt es in einer Mitteilung.

Die Leerung würde in diesem Fall auf den nächsten regulären Termin verschoben werden. Der Landkreis bittet dahingehend um Verständnis. Pappe und Kartonagen können an einer der drei Prignitzer Kleinannahmestellen in Perleberg, Pritzwalk oder Wittenberge gebührenfrei abgegeben werden.

Von MAZonline