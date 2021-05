Perleberg

Vier Werktage in Folge lag die Corona-Inzidenz für den Landkreis Prignitz unter der Marke von 100 – mit Meldung vom Donnerstag lag der maßgebliche Wert des Robert-Koch-Instituts bei 61,7.

Noch ein Werktag unter 100 fehlt

Bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz auch am Freitag unter 100, was aber erst um 0 Uhr in der Nacht zu Samstag festgestellt wird, so wäre dies gleichbedeutend damit, dass zu Sonntag die Einschränkungen nach der Bundesnotbremse in der Prignitz aufgehoben werden könnten.

Noch ist dies nicht sicher – die stellvertretende Amtsärztin Annette Schwark-Witte vermeldete am Mittwoch für drei Schulen oder Kitas in Pritzwalk und eine Einrichtung in Putlitz, dass am Mittwoch dort jeweils eine Person positiv getestet wurde und insgesamt 86 Personen in Quarantäne geschickt werden mussten.

Keine Corona-Patienten in den beiden Krankenhäusern

Ansonsten stehen die Zeichen auf Entspannung: „Momentan wird in den Krankenhäusern niemand wegen einer nachgewiesenen Sars-CoV-2-Infektion behandelt“, erklärte Annette Schwark-Witte.

Der Landkreis Prignitz nennt ab sofort nur noch die Corona-Zahlen des RKI. Mit Stand von 0 Uhr gab es demnach acht zusätzliche Fälle im 24-Stunden-Vergleich. Die Zahl der bestätigten Fälle in der Region seit Beginn der Pandemie wird mit 3182 angegeben. Die Summe der Infektionen in den letzten sieben Tagen betrug 47. Die Zahl der Verstorbenen stieg um einen auf 162.

Fast 3000 Menschen getestet – nur sieben positiv

2931 Menschen absolvierten in den kreislichen Teststellen in dieser Woche einen Corona-Schnelltest – so viele wie noch nie. Lediglich sieben davon fielen positiv aus – von diesen wurden nur vier beim anschließenden PCR-Test auch im Labor bestätigt.

Von Bernd Atzenroth