Jetzt ist es passiert: Die Inzidenzzahl in der Prignitz liegt wieder deutlich über 200. Am Dienstag wurde ein Wert von 217,97 gemeldet.

Überschreiten der Inzidenzzahl von 200 hat Folgen

Und das hat Folgen: Mit dem Überschreiten der Marke von 200 Neuinfizierten pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen und der Veröffentlichung auf der Webseite des Kreises greift seit Dienstag die 15 Kilometer-Regel.

Für die Einwohnerinnen und Einwohner ist damit der Aufenthalt im öffentlichen Raum zur Ausübung von Sport sowie zur Bewegung an der frischen Luft nur bis zu einem Umkreis von 15 Kilometern über die Grenzen des Landkreises hinaus gestattet.

15-Kilometer-Regel gilt zunächst für fünf Tage

Die 15 Kilometer-Regel gilt für fünf Tage – also bis einschließlich 20. Februar. Dabei spielt es keine Rolle, ob in diesem Gesamtzeitraum von fünf Tagen der Sieben-Tages-Inzidenzwert für einen oder mehrere Tage unter den Wert von 200 rutscht. Sollte am Samstag der Sieben-Tages-Inzidenzwert immer noch über der Marke von 200 liegen, dann gilt die 15-Kilometer-Regel so lange weiter, wie die Sieben-Tages-Inzidenzwert über 200 liegt.

Dass die Prignitz schon seit Tagen durch ihre hohen Corona-Zahlen überregional in den Blickpunkt gerückt ist, sorgt in der Region selbst für Diskussionen – siehe dazu Zuschriften unserer Leserschaft.

Leser hinterfragen Argumente des Kreises und die Aussagekraft der Inzidenz

Die Auseinandersetzung dreht sich dabei darum, ob die Argumente des Kreises, warum gerade hier die Inzidenz so hoch ist, überhaupt stichhaltig sind. Das bestreitet Rainer Schneewolf, der sich die Mühe gemacht hat, die Fallstatistik für die Prignitz aufzuschlüsseln, und zu der Erkenntnis gekommen ist, dass allein das hohe Durchschnittsalter der Bevölkerung als Erklärung nicht ausreicht.

Ein anderer Leser hat uns die Frage gestellt, ob die Inzidenzwerte der Nachbarkreise überhaupt miteinander vergleichbar sind, wenn anderswo weniger getestet wird – wobei er die Prignitzer Praxis, mehr zu testen, richtig findet.

Trotz Impfung erkrankten 61 Personen in Pflegeheimen

Ein weiteres Thema ist für unsere Leser aber auch die Impfproblematik, zumal sich etwa bei Christina Stettin der Eindruck aufdrängt, dass die jetzt in Sachen Corona so stark gebeutelte Prignitz in dieser Hinsicht ganz weit hintenan steht.

Allein die Impfung erledigt aber nicht vollends das Problem: In den Pflegeeinrichtungen sind nach Angaben des Landkreises 61 Personen trotz Impfung mit Covid 19 infiziert worden. Das hänge damit zusammen, dass die Immunität erst aufgebaut werden müsse, ließ der Kreis auf MAZ-Anfrage verlauten.

36 neue Corona-Fälle mehr alleine am Dienstag

Aktuell gibt es im Landkreis 295 Personen, die positiv getestet worden sind. Am Dienstag verzeichnet der Landkreis 36 neue Fälle mehr. Seit Ausbruch der Corona-Krise registriert das Gesundheitsamt im Landkreis damit 2299 Corona-Fälle. Davon gelten 1890 als genesen, also 14 mehr gegenüber Montag. Es ist ein weiterer Erkrankter verstorben, damit erhöht sich die Zahl auf insgesamt 114.

Und hier unsere Leserzuschriften im Wortlaut:

Sind die Alten der Grund für die hohe Inzidenz?

Zu „Impfzentrum wohl nicht vor Mitte März“, MAZ vom 13. Februar

Die 7-Tage-Inzidenz der Prignitz war laut Robert-Koch-Institut (RKI) am 12. Februar mit 163 die elfthöchste aller Landkreise in Deutschland, am 15. Februar stieg sie auf 201. Der Bericht der MAZ von der Corona-Pressekonferenz der Kreisverwaltung weist für die extrem hohe Inzidenz zwei Gründe an: Das hohe Durchschnittsalter der Prignitzer und besonders viele Tests. Beide sind offenbar falsch.

Das Durchschnittsalter der Prignitzer ist mit 49,6 Jahren tatsächlich sehr hoch: Rang 12 der Kreise in Deutschland (Quelle: www.statista.de). Aber: Die mittlere Inzidenz der 15 ältesten Kreise in Deutschland (mit einem Durch-schnittsalter von 49,85) betrug am 12. Februar – ohne die Prignitz – 94. Die Prignitz lag also mit ihrer Inzidenz von 163 mehr als 70 Prozent darüber.

Nimmt man die mittlere Inzidenz der – neben der Prignitz – drei ältesten Brandenburger Kreise Spree-Neiße (49,9 Jahre), Elbe-Elster (49,7 Jahre) und Uckermark (49,3 Jahre), dann betrug die laut RKI am 12. Februar 93. Höchst unwahrscheinlich also, dass in der Prignitz nicht nur 70 Prozent mehr getestet wird als dort, sondern die 70 Prozent zusätzliche Tests auch 70 Prozent mehr positive Fälle brachten.

Im Übrigen ist es auch falsch, dass die Alten überproportional zu den Infektionen beitragen. Bezogen auf 1000 Angehörige der entsprechenden Altersgruppe gab es bisher in der Prignitz in der Altersgruppe 0 bis 4 Jahre 12,7 Infizierte, bei den 5- bis 14-Jährigen 15,7, bei den 15- bis 34-Jährigen 36,9, bei den 35-59-Jährigen 29,9, bei den 60- bis 79-Jährigen 21,1 und bei den ab 80-Jährigen 54,3 Infizierte.

Die ab 80-Jährigen machen aber nur 17 Prozent der Infektionen aus. Die ab 60-Jährigen hatten mit 29,3 Infizierten auf 1000 eine deutlich niedrigere Infektionsrate als die 15- bis 59-Jährigen mit 32,1. Die ab 60-Jährigen stellten 38 Prozent der Infizierten, die 15- bis 59-Jährigen 56 Prozent. Eine hohe Altersbedingtheit der extremen Prignitzer Inzidenzwerte ist also offenbar eine durch nichts gedeckte und gleichermaßen irreführende Ausrede (Quelle: www.corona-in-zahlen.de/landkreise/lk prignitz).

Das heißt: Es sind vor allem die Jahrgänge der 15- bis 59-Jährigen, die sich mit Corona infizieren und dieses weitergeben. Die Alten jedoch werden dadurch mit hohen Todesraten geschlagen. Bisher starben von den infizierten 60- bis 79-Jährigen 5,3 Prozent und 20,5 Prozent von den infizierten ab 80-Jährigen, also jede fünfte infizierte Person.

Wenn die Prignitzer sich in so hohem Maße gegenseitig infizieren, dann ist das also keine Frage der Biologie des Alterns, sondern eine in der Summe unzureichend wahrgenommene Verantwortung jedes Einzelnen wie auch der Verwaltung, die alles tun müsste, die Infektionswege nach Örtlichkeit und Personengruppen zu erkunden und öffentlich zu machen, um dann gezielt alle Mittel einzusetzen, diese Wege zu blockieren. Und die Bevölkerung so weit wie möglich mitzunehmen. Rainer Schneewolf,(Gemeinde Plattenburg)

Ist diese Aussage ihr Ernst?

Zu meiner E-Mail an den Sprecher des Gesundheitsministeriums Brandenburg, Gabriel Hesse

Sehr geehrter Hesse, es kann doch nicht Ihr Ernst sein, welchen Satz ich kürzlich von Ihnen in der Presse gelesen habe! So heißt es zum Thema Corona-Impfung und den Corona-Zentren in Brandenburg: „Wir haben unsere Aufgabe bis hierher gut erfüllt.“ Für mich scheint eher ein anderer Leitsatz zu gelten: „Impfen verboten!“ Wir Bürgerinnen und Bürger der Prignitz sind für Sie weit weg. Der Speckgürtel um Berlin und die Landeshauptstadt sind versorgt. Was geht uns das Elend der Provinz Prignitz an, mit den höchsten Infektionen im Land! Als Letzter im Land rankommen mit den Impfungen in den Pflegeeinrichtungen, wegen einer übergeblieben Impfdose ein Aufstand/Aufwand, ab zurück nach Oranienburg, zuerst kein vorgesehenes Impfzentrum, ein Narr, der Böses denkt? Nein, wir sind augenscheinlich nicht existent.

Die Aussage von Ihnen, dass Kyritz ja innerhalb von 40 Minuten erreichbar sei, ist fahrlässig. In Ihrer Impfverordnung sollen zuerst die über 80-jährigen Bürger geimpft werden. Haben alle einen Pkw, um innerhalb von 40 Minuten dorthin zu kommen und vor allem im Winter, den wir nun mal haben? Wird überhaupt mal nachgedacht, wie es bei uns ausschaut? Na gut, das große Wählerpotenzial der Partei der Ministerin ist wohl nicht in der Prignitz, daher kann man sich das so erlauben, wie mit uns umgegangen wird. Ich habe den Eindruck, wir sind Bürger zweiter Klasse. Zum Glück gibt es auch andere gute Beispiele bei uns im Landkreis, wie sich ein engagierter Geschäftsführer eines Krankenhauses nicht nur für seine Mitarbeiter und Patienten, sondern auch für die ambulanten Pflegedienste einsetzt, von Ihrem Ministerium aber immer wieder eingebremst wird.

Wann hat das ein Ende? Wann werden wir hier endlich fair behandelt und stehen nicht immer hinten an?

Was ist notwendig, damit nicht nur Phrasen gedroschen werden? Wann folgen Taten, die uns hier in der Prignitz auch zugute kommen?

Christina Stettin,Bürgerin der vergessenen Prignitz

Aktuelle Corona-Zahlen für Prignitz

Am Wochenende ist die Anzahl der vorgenommenen Corona-Tests deutlich geringer als in der Zeit von Montag bis Freitag. Somit die Zahl der bestätigten Fälle entsprechend geringer als in unter der Woche.

