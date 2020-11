Potsdam

Aktuell sind im Landkreis 60 Personen am Covid-19-Virus erkrankt, drei Personen sind verstorben. Zur Meldung vom Sonntag – da machte das Gesundheitsamt des Kreises vier neue Fälle öffentlich – gibt es keinen weiteren laborbestätigten Fall zusätzlich.

Seit Ausbruch der Corona-Krise registriert das Gesundheitsamt im Landkreis Prignitz damit 294 Corona-Fälle. Davon gelten 231 als genesen. 12 Covid-19-Erkrankte sind im Vergleich zum Sonntag genesen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis bei 43,33 auf 100 000 Einwohnern.

Aktuelle Corona-Zahlen für Prignitz

An der IBiS Grundschule in Wittenberge wurde neben den bereits gemeldeten 14 Schülern ein dritter Lehrer bis zum 30. November in Quarantäne versetzt. Die Covid-19-Testungen für Schüler und Lehrer dazu laufen.

Das Kontaktumfeld der positiv getesteten Erzieherin im Hort Regenbogen hat ergeben, dass keine weiteren Personen in dieser Einrichtung in Quarantäne geschickt werden müssen.

Aufgrund einer positiv getesteten Erzieherin sind in der Kita Tausendfüßler vier Kinder in Quarantäne versetzt worden.

