Perleberg

Wie die Kreisverwaltung am Montag mitteilte, sind in der Prignitz aktuell 84 Personen positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden, drei Personen sind verstorben.

Zur Meldung vom Dienstag sind am Mittwoch 32 laborbestätigte Fälle dazugekommen. Acht Erkrankte sind mittlerweile genesen. Seit Ausbruch der Corona-Krise registriert das Gesundheitsamt Prignitz damit 362 Corona-Fälle.

Anzeige

Davon gelten 275 als genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 70,91 auf 100 000 Einwohnern.

Im Betreuten Wohnen des DRK in Perleberg, Friedensstraße, ist ein positiver Corona-Fall registriert worden, die Kontaktverfolgung läuft dazu.

Bei der Tagespflege des DRK in Wittenberge sind 14 positive Fälle von 10 Gästen und vier Betreuern festgestellt worden. Auch hier begann die intensive Kontaktverfolgung.

Die Testungen an der Kita Märchenland in Wittenberge, wo 37 Kinder und 8 Erzieher in Quarantäne versetzt wurden, ergaben einen positiven Corona-Fall.

Die an der Elblandgrundschule am Wochenende in Quarantäne versetzten Schüler, Lehrer und Horterzieher sind heute getestet worden, die Ergebnisse stehen noch aus.

Positiv getestet wurde eine Lehrerin an der Grundschule in Kleinow. Daraufhin wurden zunächst die Klassen 1 bis 4 und dann ebenso die Klassen 5 und 6 in Quarantäne versetzt. Die Schule ist somit geschlossen.

In der Kita Ilgeroth in Perleberg ist eine Erzieherin positiv auf Covid 19 getestet worden, daraufhin mussten 14 Kinder in Quarantäne versetzt werden. Die Tests dazu folgen. Das Gesundheitsamt hat Landrat Torsten Uhe vorsorglich in Quarantäne geschickt. Die Amtsgeschäfte werden von Zuhause aus geführt. Hintergrund ist, dass er Kontakt zu einer Person hatte, bei welcher ein Schnelltest genauso wie der eigentliche Corona-Test positiv ausfiel.

Aktuelle Corona-Zahlen für Prignitz

Seit Ausbruch der Corona-Krise registriert das Gesundheitsamt damit 319 Corona-Fälle. Davon gelten 253 als genesen.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach.

Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden.

Von RND/kha