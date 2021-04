Perleberg

Die Corona-Testkapazitäten, die der Landkreis Prignitz zur Verfügung stellt, werden noch einmal deutlich aufgestockt. Nach Angaben von Danuta Schönhardt, Leiterin des Geschäftsbereichs 3 in der Prignitzer Kreisverwaltung, kommen ab Montag drei weitere Schnellteststellen hinzu. Ihre Gesamtzahl erhöht sich damit auf 23.

Neue Corona-Teststellen in Meyenburg, Perleberg und Quitzow

Die neuen Teststellen befinden sich im Sanitätshaus in Meyenburg, im Famila-Markt in Perleberg sowie bei Vormark Kochkultur in Quitzow und Perleberg. Über Öffnungszeiten und Details kann man sich auf der Webseite des Landkreises informieren.

Damit nicht genug: Laut Danuta Schönhardt ist sogar noch eine weitere Teststelle in Planung, so dass man sich spätestens ab dem 11. Mai an 24 Stellen im Landkreis einem Corona-Schnelltest unterziehen kann.

Etwa die Hälfte aller positiven Schnelltests wird bestätigt

Sieben Bundeswehrsoldaten sind weiter in den Schnellteststellen des Kreiskrankenhauses Prignitz in Perleberg, der KMG Klinik in Pritzwalk und des Gesundheitszentrums in Wittenberge im Einsatz, so dass diese Teststellen erweiterte Öffnungszeiten anbieten können. In der vergangenen Woche sind in allen Teststellen unter der Ägide des Landkreises 3005 Corona-Schnelltests durchgeführt worden. Davon waren 14 positiv ausgefallen – in sechs Fällen wurde der positive Test dann auch im anschließenden PCR-Test bestätigt.

Das ist in etwa die Quote, die man schon ausgemacht hat: Etwa die Hälfte der positiven Schnelltests wird im Anschluss per PCR-Test bestätigt. Seit dem Start der Schnellteststellen haben 10 964 Menschen diese Möglichkeit genutzt; 53 Schnelltests fielen positiv aus, bei 29 Personen wurde dies dann auch beim aussagekräftigeren PCR-Test bestätigt.

Luca-App: Probelauf für kommende Woche angekündigt

In Sachen Einsatz der Luca-App im Landkreis soll es in der kommenden Woche einen Testlauf geben. Dann wolle man nach Möglichkeit an die Öffentlichkeit gehen und die App bewerben, erklärte Danuta Schönhardt.

Allerdings weiß die Geschäftsbereichsleiterin nach Probeversuchen in anderen Landkreisen um technische Probleme mit der App. „Die Bevölkerung und die Einrichtungen müssen mitmachen – es ist ganz wichtig, dass sie in den Prozess einbezogen werden“, sagt Danuta Schönhardt. „Wir müssen schauen, dass man sie in den großen Baumärkten ansteuern kann.“ Ein Problem dabei: Der viel zu große Datenanfall, den ein QR-Code liefert.

Corona-Inzidenzzahl für der Landkreis beträgt am Freitag 105,0

Das Robert-Koch-Institut meldet für den Landkreis am Freitag eine Inzidenzzahl von 105,0. Aktuell gibt es im Landkreis 159 Personen, die positiv auf das Covid‐19‐Virus getestet worden sind. Am Freitag verzeichnete der Landkreis 13 neue laborbestätigte Fälle.

Damit hat insgesamt seit Ausbruch der Corona-Krise im Landkreis Prignitz 3090 Corona‐Fälle gegeben. Davon gelten 2773 als genesen, 23 Personen mehr als noch am Donnerstag. Es sind keine weiteren Erkrankten verstorben, damit liegt die Zahl bei insgesamt 158 Verstorbenen.

Darüber hinaus wurden seit Ausbruch der Pandemie bei 493 Erkrankten im Landkreis Virusmutationen festgestellt, am Freitag sind fünf hinzugekommen.

Quarantänen und positive Tests in Einrichtungen im Kreis

Nach einem Ausbruch in einer Einrichtung in Wittenberge wurden eine Person positiv getestet und weitere 34 Quarantänen ausgesprochen. Im Zusammenhang mit einem bereits bekannten Ereignis im Landkreis gab es ebenfalls einen positiven Corona-Test; weitere neun Quarantänen wurden ausgesprochen.

Der Landkreis Prignitz veröffentlicht alle wichtigen Informationen auf seiner Internetseite. Das müssen Sie jetzt über die Notbremse im Landkreis Prignitz wissen.

Eine Übersicht über die Schnelltestzentren und ihre Öffnungszeiten finden sie hier.

Aktuelle Corona-Zahlen für Prignitz

