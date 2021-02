In Sachen Corona befindet sich die Prignitz zwischen Hoffen und Bangen: Zum einen entwickelt sich die Inzidenzzahl in die richtige Richtung, zum anderen ist die Virusmutation im landkreis aufgetreten. Mut macht die Eröffnung des Impfzentrums in Kyritz sowie in vier Wochen in Perleberg. Das müssen Sie jetzt wissen.