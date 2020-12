Perleberg

Am Montag hat das Gesundheitsamt drei neue Corona-Fälle in der Prignitz festgestellt. Der Inzidenzwert im Landkreis liegt weiter über 100.

Aktuell sind im Landkreis 115 Personen positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden. Seit Ausbruch der Corona-Krise registrierte das Gesundheitsamt im Landkreis Prignitz damit 409 Corona-Fälle.

Davon gelten 291 als genesen, drei Personen sind verstorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis aktuell bei 116,86 auf 100.000 Einwohnern. Auch Landrat Torsten Uhe, der sich bereits in Quarantäne befand, ist positiv getestet worden.

Aktuelle Corona-Zahlen für Prignitz

Am Gottfried-Arnold-Gymnasium in Perleberg gibt es einen positiven Corona-Fall – entsprechend wurde bereits am Freitag für 55 Schüler der 11. Klasse Quarantäne angeordnet.

Ebenfalls in Quarantäne müssen die Mädchen und Jungen der Klassen 1, 2a und 2b aus der Grundschule in Demerthin sowie eine weitere Gruppe der Kita „Sonnenschein“ in Perleberg. Die Testungen erfolgen zu Beginn der neuen Woche.

Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden. Das Gesundheitsamt in Perleberg informiert täglich über den Stand zum Coronavirus. Am Wochenende ist die Anzahl der vorgenommenen Testungen deutlich geringer als in der Zeit von Montag bis Freitag und somit die Zahl der laborbetätigten Fälle entsprechend geringer als in der Woche.

Von MAZonline