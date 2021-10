Prignitz

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) von Sonntag hat sich in der Prignitz die Zahl der laborbestätigten Corona-Fälle im Vergleich zum Vortag um 13 erhöht. Damit sind innerhalb der vergangenen sieben Tage 91 Personen mit dem Coronavirus registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner steigt damit weiter und beträgt nun 119,6 – weiterhin der höchste Wert in Brandenburg. Der Mittelwert liegt im Land derzeit bei 52,9.

Die neuen laborbestätigten Fälle rekrutieren sich vorwiegend aus positiven Tests von teilweise bereits in Quarantäne befindlichen Personen aus Schulen in Karstädt und Groß Warnow. An beiden Einrichtungen sind zuletzt mehrere Erwachsene und Schüler positiv getestet worden. Es befinden sich mehr als 100 Personen in diesem Zusammenhang in Quarantäne.

Aktuelle Corona-Zahlen für den Landkreis Prignitz

Sieben-Tage-Inzidenz

Sonntag, 10. Oktober: 119,6; Samstag, 9, Oktober: 109,1; Freitag, 8. Oktober: 89,4; Donnerstag, 7. Oktober: 85,4; Mittwoch, 6. Oktober: 48,6; Dienstag, 5. Oktober: 42,1; Montag, 4. Oktober: 42,1;

Neue bestätigte Fälle im 24-h-Vergleich: +13; Zahl bestätigter Fälle: 3557; Sterbefälle: 165 (+0); Sieben-Tage-Fallzahl: 91

Von MAZonline