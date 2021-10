Kostenlos bis 15:01 Uhr Corona in der Prignitz am 11. Oktober 2021: Inzidenz bleibt bei 119,6 – keine neuen Corona-Fälle am Montag

Wie viele Corona-Infektionen sind im Landkreis Prignitz dazu gekommen? Wie verbreitet sich das Virus und wie hoch ist der Inzidenzwert? Wir fassen den aktuellen Stand zusammen.