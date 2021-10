Corona in der Prignitz am 7. Oktober 2021: Inzidenzwert auf 85,4 gestiegen – 34 neue Corona-Fälle

Prignitz

Erneut gibt es im Landkreis Prignitz eine hohe Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Der Inzidenzwert steigt deutlich. So meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium für den Landkreis eine Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner, von 85,4 (Stand: Donnerstag, 6. Oktober, 0 Uhr). Der Landesdurchschnitt liegt aktuell bei 47,1.

34 Neuinfektionen an einem Tag

Es wurden 34 Neuinfektionen binnen 24 Stunden in der Prignitz registriert. Zuletzt stammten die meisten positiven Tests von Lehrern und Schülern der Grundschulen in Karstädt und Groß Warnow. Dort befinden sich bereits mehrere Personen unter Quarantäne. Zuletzt betraf das mehr als 86 Menschen. Details zu den Zahlen am Donnerstag wird die Kreisverwaltung im Laufe des Tages mitteilen.

Mehrere Personen unter Quarantäne

Bei den bereits unter Quarantäne stehenden Personen fanden umfangreiche Corona-Tests statt, die stellenweise positiv ausfielen. Das Gesundheitsamt wird nun darauf reagieren müssen. Mittlerweile steht nämlich fest, dass für die zahlreichen Quarantänen und Corona-Fälle in Karstädt und Groß Warnow nicht nur eine, sondern mehrere mit dem Coronavirus infizierte Personen verantwortlich sind.

Aktuelle Corona-Zahlen für den Landkreis Prignitz

Sieben-Tage-Inzidenz

Donnerstag, 7. Oktober: 85,4; Mittwoch, 6. Oktober: 48,6; Dienstag, 5. Oktober: 42,1; Montag, 4. Oktober: 42,1; Sonntag, 3. Oktober: 42,1; Samstag, 2. Oktober: 40,7; Freitag, 1. Oktober: 46,0

Neue bestätigte Fälle im 24-h-Vergleich: +34; Zahl bestätigter Fälle: 3518; Sterbefälle: 165 (+0); Sieben-Tage-Fallzahl: 65

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von MAZ-online