DRK Meyenburg: Neustart mit der Tagespflege 

Meyenburg

Eineinhalb Jahre nach dem Einzug in das neue Gebäude an der Freyensteiner Straße will das Deutsche Rote Kreuz in Meyenburg jetzt das Haus soweit möglich ohne allzu große Einschränkungen öffnen. Das betrifft nicht nur die Tagespflege, sondern auch die Angebote des Bürgerhauses.

DRK Meyenburg startet mit der Tagespflege

„Zu 50 Prozent ist es für uns wie ein Neubeginn“, sagt Regionalleiter Marko Fischer, der mit seinem Team seit dem Umzug von der Marktstraße in den Neubau gegenüber der Amtsverwaltung im Januar 2020 durch die Pandemie ausgebremst wurde.

Regionalleiter Marko Fischer und Ute Mikoleit, die ehrenamtlich die Teststation beim DRK in Meyenburg betreut. Quelle: Stephanie Fedders

„Die Tagespflege war noch nie richtig geöffnet“, erzählt Fischer. Stattdessen stellten sich die Mitarbeiter und die ehrenamtlichen Helfer der Herausforderung Corona und bewiesen Flexibilität im Umgang mit dem Virus.

Neben der Einrichtung einer Teststation, die bis heute geöffnet hat und im Foyer des Hauses vormittags von jedermann genutzt werden kann, hat das DRK die Meyenburger Ärztin Annekatrin Müller unterstützt und seine Räume für Impfungen zur Verfügung gestellt. „So haben wir einen großen Teil der Meyenburger schnell impfen können“, erzählt Fischer. 1624 Personen haben davon insgesamt profitiert.

Klönschnack bei Kaffee und Kuchen – das DRK Meyenburg lädt zum Treff für jedermann

Ab August soll dann die Tagespflege im Vordergrund stehen und so normal wie möglich ihren Betrieb aufnehmen. 15 Plätze bietet das DRK in der Einrichtung „Am Schlosspark“ an und zeigt sich offen in der Art der Betreuung. Beratende Gespräche und die Einladung zu einem Probetag gehören zum Angebot, um sich erst einmal kennen zu lernen. „Der einfachste Weg ist anrufen“, sagt Marko Fischer, der darauf hinweist, dass Interessenten auch aus dem Nachbarkreis Ostprignitz-Ruppin willkommen sind.

Schon an diesem Mittwoch, dem 30. Juni, soll es das erste Mal einen offenen Nachmittag beim DRK mit Kaffee und Kuchen geben. Ab 14 Uhr ist jeder willkommen – „auch die, die noch keine Unterstützung brauchen“, betont Fischer. „Das Alter spielt keine Rolle.“ Dafür soll es ein Angebot an alle sein, die einfach mal zuhause raus kommen und soziale Kontakte knüpfen wollen.

Das DRK in Meyenburg ist telefonisch unter 033968/50 160 oder per Mail an m.fischer@drk-prignitz.de zu erreichen. Für die Tagespflege ist Cindy Rösemeier unter 033968/50 991 Ansprechpartnerin.

Von Stephanie Fedders