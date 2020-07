Dämpfer für Solarpark-Pläne bei Mertensdorf

Mertensdorf

Aus den Plänen für den Bau eines Solarparks zwischen Mertensdorf und Schmarsow wird so schnell erst einmal nichts. Die Gemeindevertreter aus Triglitz traten in ihrer Sitzung am Donnerstag in Mertensdorf auf die Bremse und versagten die Entscheidung, einen Beschluss für die Aufstellung eines Bebauungsplanes zu fassen.

Knappe Entscheidung für die Vertagung des Beschlusses

Das Votum fiel knapp mit vier Ja-Stimmen, einer Nein-Stimme und drei Enthaltungen für die Vertagung aus und war zustande gekommen, nachdem Vertreter des Investors Enerparc aus Hamburg ihre Pläne vorgestellt und Anwohner dazu Fragen gestellt hatten.

Die Gemeindevertreter mussten abwägen, ob sie den Ausführungen der Firmenvertreter uneingeschränkt glauben und folgen wollten oder doch eher die kritischen Anmerkungen der Mertensdorfer berücksichtigen. Letztere waren verärgert, weil die Öffentlichkeit vor der Sitzung keine Gelegenheit gehabt hat, etwas über das Projekt zu erfahren.

Zu schnell ging es auch manchem Gemeindevertreter. „Wir sind damit überfallen worden“, sagte Jörg Mußfeldt und gab zu, vorab gar nicht gewusst zu haben, wo der Solarpark entstehen soll. Nimmt man nur die Beschlussvorlage der Verwaltung und die Präsentationsmappe des Investors in die Hand, ist niemand hinterher wesentlich schlauer.

90 Prozent der Pachtverträge seien unterschriftsreif

Hier sind es blaue, dort rote Linien, die eine Fläche von rund 100 Hektar einrahmen, die sich am Schmarsower Damm zwischen Schmarsow und Mertensdorf befindet. Warum es ausgerechnet ein Acker in Mertensdorf sein soll, wollten die Einwohner wissen.

Projektentwickler Joachim Pankow verwies auf seine „äußerst guten Kontakte zu Landwirten“, die bei der Entscheidung eine Rolle gespielt haben. So gehört laut Pankow die AGT Agrarproduktion Triglitz-Mertensdorf zu den Verpächtern. 90 Prozent der Verträge mit den Landeigentümern seien schon „endverhandelt und unterschriftsreif“, so Pankow.

Die Laufzeit wäre auf 30 Jahre festgeschrieben – entsprechend der Lebensdauer der Module moderner Photovoltaikanlagen. „30 Jahre kommt dann keiner mehr ran“, bemerkte Jörg Mußfeldt mit Blick auf den Eingriff in die Landschaft. „Wir haben schon genug für die Energiewende getan.“

Soll Mertensdorf noch wohnlich bleiben?

Der kritische Blick auf die Pläne war auch der Tatsache geschuldet, dass die Mertensdorfer die vollständige Umzingelung mit Anlagen befürchten. Autobahn, Windpark, Umspannwerk, Biogas – und dann noch ein Solarpark. Jeder von den Gemeindevertretern solle sich die Frage stellen, ob Mertensdorf noch wohnlich bleiben will, forderten die Einwohner.

Argumente, mit denen sich derzeit auch viele Einwohner in der Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf beschäftigen, wo ein Solarpark auf 250 Hektar entstehen soll. Gegen den Gigantismus und die fehlende Information der Öffentlichkeit vor dem Beschluss der Gemeindevertretung am 8. Juni wehren sie sich mit einer Petition und sammeln Unterschriften für einen Einwohnerantrag.

Zeitplan des Investors muss korrigiert werden

Die Bürger nutzen damit die Möglichkeiten, die ihnen die Brandenburgische Kommunalverfassung gibt.

Die Triglitzer Kommunalpolitiker haben beschlossen, sich mit dem Thema erneut auf der nächsten Gemeindevertretersitzung zu beschäftigen. Was dann dabei herauskommt, ist offen. Sicher ist nur, dass der Zeitplan der Firma Enerparc in einem Punkt korrigiert werden muss.

Seite 14 der Präsentation listet für das Projekt Mertensdorf „Meilensteine“ auf. Demnach sollte der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan bis Juli 2020 erledigt sein. Das wird definitiv nichts werden.

