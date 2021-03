Groß Pankow

Am Ortsausgang von Groß Pankow in Richtung Kuhsdorf hängt eine blau-weiße Fahne am Mast. Das Vereinslogo von Schalke 04 ist auch bei Windstille zu erkennen. Dort zeigt ein Fan des abgeschlagenen Tabellenschlusslichts der Fußball-Bundesliga seine Leidensfähigkeit.

Deponie Luggendorf: Neue Pläne für die Zufahrt

Eine Leidensfähigkeit, die man geneigt ist, auch der Gemeinde und ihren Vertretern zu attestieren – aufgrund der Diskrepanz zwischen dem Willen zur Gestaltung und den permanenten symbolischen Nackenschlägen, die nur Reaktionen statt Aktionen zulassen.

Aus der ehemaligen Kiesgrube in Luggendorf soll eine Mineralstoffdeponie werden. Quelle: Stephanie Fedders

Drei Beispiele stehen stellvertretend dafür: Fördermittel für den Ausbau der Grundschule wollen nicht fließen, die Anerkennung Groß Pankows als grundfunktionaler Schwerpunkt durch die Landesplanung wurde versagt, und in Helle könnte Atommüll gelagert werden.

Alles für sich genommen schon dicke Brocken. Und ein weiterer kommt noch hinzu: Denn auch über die Pläne zum Bau einer Mineralstoffdeponie am Rande von Luggendorf durch die PS Kieswerke ist noch nicht entschieden.

Deponie Luggendorf: Gemeinde wehrt sich gegen Schwerlastverkehr

Es gibt vielmehr eine neue Entwicklung, mit der sich die Gemeindevertreter eigentlich am Donnerstag auf ihrer Sitzung beschäftigen wollten. Auf die Frage der Anfahrt zum Gelände der ehemaligen Kiesgrube will der Investor eine Antwort gefunden haben. Um sich damit zu befassen, fehlen aber noch wichtige Unterlagen, weshalb die PS Kieswerke darum baten, den Punkt von der Tagesordnung zu nehmen.

In Groß Pankow zeigen viele Bürger, was sie von den Plänen halten. Quelle: Stephanie Fedders

Abgesehen davon, dass viele Einwohner das Verklappen von Bauschutt im ehemaligen Kiessandtagebau generell ablehnen, hat die Verwaltung in den bisherigen Positionierungen immer wieder darauf hingewiesen, dass die Erschließung des Areals nicht gewährleistet sei.

Bislang war geplant, dass die Lastwagen durch Groß Pankow und Luggendorf fahren. Diese Variante hatte die Gemeinde bereits in einer Stellungnahme 2019 kritisch betrachtet mit dem Verweis, dass besonders die enge Straße Mühlendamm nicht für den Schwerlastverkehr geeignet sei.

Lkw sollen über einen Feldweg zur Deponie Luggendorf fahren

Daraufhin haben die Verantwortlichen der PS Kieswerke – Geschäftsführer Steffen Schmelzer und Prokuristin Britta Holzhauer waren am Donnerstag zur Sitzung gekommen – nach einer Alternative gesucht. Jetzt soll ein nordöstlich von Guhlsdorf von der L 103 abzweigender Gemeindeweg auf rund 2000 Metern ertüchtigt werden, der direkt zur Kiesgrube führt.

So sieht die Straße in Klein Gottschow aus. Nicht nur die marode Infrastruktur, sondern auch der fehlende Bürgersteig machen der Gemeinde sorgen, sollte dort der Schwerlastverkehr jeden Tag durchfahren. Quelle: Stephanie Fedders

Für Bürgermeister Marco Radloff ist das aber nicht die Lösung, sondern „ein Problem mehr“. Sollte dieser Weg für die Erschließung genutzt werden, würde die Anfahrt der Lkw nicht nur über Groß Pankow, sondern womöglich auch über Klein Gottschow erfolgen.

Und dort lauert am Ortsausgang in Höhe des Friedhofes die nächste Engstelle ohne Bürgersteig, dafür aber mit einer bereits völlig kaputten Infrastruktur. Die Gemeinde hat die Gelegenheit genutzt und in ihrer Stellungnahme zum Verfahren Anfang des Jahres darauf hingewiesen. Bis Februar waren die Projektpläne ein zweites Mal öffentlich ausgelegt worden, bis zum 3. März konnten Einwände dazu abgegeben werden.

Gemeindevertreter von Groß Pankow fehlen für die Entscheidung noch Gutachten der Naturschutzbehörde

Der miserable Zustand der Infrastruktur ist ein weiterer Nackenschlag für die Gemeinde. Die L 103 gehört zu den Straßen, die das Land an die Prignitzer Kommunen abgeben will. Eine Entscheidung steht aber noch aus, eine Sanierung seitens des Landes ist nicht geplant.

Bevor sich die Gemeindevertretung erneut mit den Deponieplänen befasst, ist erst einmal die untere Naturschutzbehörde beim Landkreis gefordert. Es fehlen noch ein Artenschutzgutachten sowie ein landschaftspflegerischer Begleitplan für die neuen Erschließungspläne.

„Wenn wir über etwas reden, dann müssen die Abgeordneten auch alle Unterlagen zur Verfügung haben“, macht Marco Radloff deutlich. Gut möglich, dass zuvor woanders Fakten geschaffen werden und Schalke absteigt. Dann hat wenigstens das Leiden der Fans in Groß Pankow ein Ende. Und am Ortsausgang weht eine Fahne auf Halbmast.

Von Stephanie Fedders