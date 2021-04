Die „Kuhburg“ – einmaliges Bauwerk in der Prignitz aus dem Mittelalter

Wüsten Vahrnow

Ein wenig abseits und noch dazu gut versteckt hinter Bäumen – dieses Denkmal in der Prignitz zu finden, ist nicht einfach. Aber das soll sich ändern. Für die „Kuhburg“ bei Wüsten Vahrnow gibt es Pläne, um dieses ziemlich einmalige historische Bauwerk in das Licht der Öffentlichkeit zu rücken.

Es mussten erst einige Jahrhunderte vergehen, bis sich wieder jemand mit der Ruine beschäftigt und die Bedeutung wissenschaftlich untermauert hat. Archäologe Felix Biermann machte sich im Herbst vergangenen Jahres mit seinem Team auf die Suche nach Spuren aus der Vergangenheit. Und die traten bei der Ausgrabung mannigfaltig zutage.

Das Grabungsteam im Einsatz auf dem Feld vor der Turmburg. Quelle: Stephanie Fedders

Die Untersuchungen haben ergeben, dass es sich bei den Überresten um die Turmburg eines mittelalterlichen Rittersitzes handelt, die aus der Zeit zwischen 1270 und 1310 stammt. Durch die Grabungen wurden auch eine Vorburg sowie Reste einer dörflichen Siedlung nachgewiesen. Funde wie Gruben, Scherben, Münzen, Armbrustbolzen oder Schnallen konnten als stumme Zeugen aus dem Mittelalter dokumentiert werden.

Was die „Kuhburg“ auszeichnet und für einen besonderen Stellenwert unter den Denkmälern aus dieser Zeit sorgt, sind die vorhandenen baulichen Reste. Bis heute haben weite Teile des Mauerwerks überdauert und vermitteln nach wie vor einen guten Eindruck der einst wehrhaften Anlage.

Steine aus der „Kuhburg“ wurden in den Häusern in Wüsten Vahrnow verbaut

Doch selbst den Laien fällt auf, dass über die Jahre ziemlicher Raubbau am Mauerwerk verübt wurde. Archäologe Normen Posselt konnte nach den Grabungen bilanzieren, dass das Bauwerk nicht nur an Höhe, sondern auch an Mauerstärke verloren hat.

In so manchem Haus in Wüsten Vahrnow wurden Steine aus der „Kuhburg“ verbaut. Quelle: Stephanie Fedders

Die Burg war einst rund zehn bis elf Meter hoch, die Mauern gut 1,80 Meter dick. Backsteine im Klosterformat und Dachziegel, beides bei den Ausgrabungen freigelegt, sprechen für ein Obergeschoss, das so nicht mehr vorhanden ist.

Gut zu erkennen sind auch die vielen Lücken in den Mauern, in denen sich einst Steine befanden. „Sie wurden als Fundament für die Neubauten genommen“, erklärt Normen Posselt. Begehrtes Baumaterial für die Häuser, die den älteren Teil des heutigen Wüsten Vahrnow ausmachen.

Die „Kuhburg“ soll gesichert und damit erhalten werden

Der „Steineklau“ hat aber nicht nur optisch Spuren hinterlassen, sondern auch in der Statik. „Die Anlage muss daher erst einmal gesichert und somit für die Nachwelt erhalten werden“, sagt Gordon Thalmann von der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Prignitz über die ersten Schritte hin zu einer kulturtouristischen Erschließung als längerfristiges Ziel.

Blick auf die Insel, auf der sich die Reste der „Kuhburg“ bei Wüsten Vahrnow erhalten haben. Quelle: Stephanie Fedders

Der Landkreis, die Gemeinde Gülitz-Reetz und auch die Eigentümerin der umliegenden Ackerflächen sind im Austausch und haben bereits vor Ort über eine mögliche Erschließung der Ruine und ihrer Insellage beraten.

Die „Kuhburg“ fügt sich ein in die Route zu den Zentralen Archäologischen Orten in der Prignitz

Neben einer Wegführung zur „Kuhburg“ gibt es Überlegungen für einen Rastplatz plus Infotafel, die die Entwicklung des geschichtlich und wissenschaftlich bedeutenden Denkmals dokumentiert. Die Realisierung soll mit Hilfe von Fördermitteln geschehen.

Wenn diese Pläne in die Tat umgesetzt werden, dann soll die „Kuhburg“ von Wüsten Vahrnow eingebunden werden in die Route zu den Zentralen Archäologischen Standorten der Prignitz, wie Gordon Thalmann verrät. Wer dann einen der „Zeitschätze“ in Seddin, Mellen oder Meyenburg besucht, der kann noch einen Abstecher zu diesem herausragenden Standort des mittelalterlichen Landesausbaus in Brandenburg unternehmen.

Von Stephanie Fedders