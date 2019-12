Meyenburg in Heftform

Meyenburg

Druckfrisch ist sie in Meyenburg angekommen – die neue Imagebroschüre des Amtes. Auf mehr als 60 Seiten können Bürger mehr über ihre Heimat erfahren. Neben zahlreichen ansässigen Firmen stellen sich zudem örtliche Vereine und Organisationen vor. Das kleine handliche Heft bietet viel und dient als Ausgleich für das fehlende Amtsblatt.

Ein Heft für die Region und aus der Region

Auftraggeber und Macher zeigten sich gleichermaßen zufrieden. „Ich bin wirklich stolz“, sagte Kathrin Reiter. Seit Mai arbeitete sie mit Hochdruck. Insgesamt 1500 Exemplare warten ab dem neuen Jahr auf interessierte Leser. Reiter betonte ebenfalls: „Es ist auch wirklich klasse, dass dieses Projekt in der Region realisiert werden konnte.“ Neben ihr half auch Susanne Atzenroth und stellte zahlreiche Fotografien zur Verfügung. Produziert wurde in der Pritzwalker Druckerei Koch.

Ein kleiner Helfer für alle

Die restlichen Illustrationen stammen allesamt aus dem Amt von vielen fleißigen Helfern. Für Amtsdirektor Matthias Habermann und Amtsausschussvorsitzender Falko Krassowski ist das kleine Heft ein wahrer Segen. „Gerade für Neubürger ist das eine gute Lektüre“, so Habermann. Nicht nur das Amt selber wird detailliert in seinen Facetten beschrieben, sondern auch die fünf zugehörigen Gemeinden mit ihren unterschiedlichen Orts- und Gemeindeteilen.

Druckfrisch: Das neue Heft überzeugt mit einem hochwertigen und professionellen Aussehen. Quelle: Julia Redepenning

„Viele schauen auch nach, wo sie anrufen können und haben immer alles im Blick“, sagte Falko Krassowski. Wichtig für die ältere Generation, die oft nicht so fit mit dem Medium Internet ist. Für sie soll das kleine Buch eine Erleichterung sein. Ob Rufnummer bezüglich des Amtes oder der Verwaltung, Behörden, ehrenamtliche Bürgermeister, Vereine oder Firmen – in der Broschüre ist vieles zu finden und dazu noch sehr übersichtlich.

Regelmäßig erscheint es seit 1998

„Viele nutzen solche Blätter als Orientierung“, fügte Krassowski. Ein Ärzteverzeichnis ist ebenfalls vorhanden. In den vergangenen Jahren ist viel passiert in dem kleinen Amt. Bei einem Blick in eines der Exemplare wird das deutlich. 1998 erschien die Erstauflage und wurde schnell zu einer Tradition.

Seitdem erscheint das kleine Buch in regelmäßigen Abständen. Die aktuelle Ausgabe ist für einen Zeitraum von fünf Jahren gültig. Erst nach den nächsten Kommunalwahlen bekommt der kleine Helfer einen Nachfolger.

Heft auch als PDF abrufbar

Katrin Reiter ist nun schon das dritte Mal in Folge bei der Erarbeitung dabei. „Wir sind sehr froh mit ihr eine so zuverlässige Partnerin gefunden zu haben“, lobte Matthias Habermann die Werbefrau. Ihm und auch Falko Krassowski ist ein guter und professioneller Auftritt sehr wichtig. Begeistert blätterten die Männer in einen der ersten und noch druckfrischen Exemplaren. „Wir wollten es sehr hochwertig und das haben wir auch bekommen“, sagte Habermann.

Zur Freude der Anwesenden verkündete Reiter: „Ich stelle das Heft auch als PDF zur Verfügung.“ Somit kann es problemlos auf der Internetseite des Amtes Meyenburg heruntergeladen werden. Hinsichtlich der begrenzten Stückzahl ein Segen. Ebenfalls kann jederzeit und auch außerhalb der Öffnungszeiten des Bürgerbüros auf die Ausgabe zugegriffen werden.

Von Julia Redepenning