Meyenburg

Unbekannte brachen am Wochenende in ein Geschäft am Meyenburger Wilhelmsplatz ein. Sie rissen einen festverbauten Tresor aus seiner Halterung und nahmen ihn mit.

Der Tresor wurde wenig später im Park gefunden, er war inzwischen geöffnet worden. Kriminaltechniker untersuchten Tatort und Tresor. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt.

Von MAZ-online