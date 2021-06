Meyenburg

Eigentlich soll es seit Donnerstag offiziell den digitalen Impfpass geben. Doch in den Apotheken wird man noch vergeblich danach fragen. Denn vor Montag steht das entsprechende Eingabe-Modul gar nicht zur Verfügung. So jedenfalls ist es in der Meyenburger Prignitz-Apotheke bei Lilly Amelung. Sie sagt: „Wir hoffen auf die Software, auf die wir zugreifen können. Bisher ist aber noch nichts eingestellt.“ So zumindest war der Sachstand am Donnerstagmittag.

Es läuft wie damals bei den Masken

So ist die Apothekerin erneut in der schwierigen Situation, Kunden nach voreiligen Ankündigungen aus der Politik vertrösten und ihnen erklären zu müssen, dass die Apotheken gar nichts dafür können. Denn schon beim Thema Masken war es ähnlich gelaufen. „Keiner hatte Masken und wusste, wie es laufen sollte“, sagt Lilly Amelung.

„Wir hoffen, dass alles klappt“

Ohnehin ist der Starttag für den digitalen Impfpass in Apotheken der Montag. „Wir hoffen, dass es pünktlich starten kann, und werden es dann sehr gerne anbieten – wenn alles klappt“, sagt die mit 25 Jahren jüngste Apotheken-Chefin in der Prignitz.

Ihr Berufskollege Christian Richter sieht das genauso. Er hatte am Donnerstag in seiner Stadt-Apotheke in Bad Wilsnack mehr als 15 Anfragen zum digitalen Impfpass, musste die Menschen aber auch auf Montag vertrösten.

Warten auf die Freischaltung

Richter weiß, dass das Portal apotheken-portal.de, auf dem sich die Apotheken für die Ausstellung des Impfpasses registrieren lassen müssen, am Donnerstag völlig überlast gewesen ist. Sein Glück: Er hatte sich bereits vor längerer Zeit für die Ausstellung von elektronischen Rezepten registrieren lassen, so dass er am Donnerstag nur noch „einen Haken setzen“ musste. Wie Lilly Amelung wartet er jetzt auf die Freischaltung der Eingabemaske.

Zettel mit QR-Code scannen

Noch gar keine Infos zum Thema digitaler Impfpass hat der Landkreis Prignitz bekommen, weshalb dazu auf seiner Webseite noch nichts zu finden ist. Die offenbar in der Praxis doch etwas überstürzte Einführung des digitalen Impfpasses sorgte auch im Impfzentrum Prignitz in Perleberg für ein paar Probleme, denn am Donnerstag musste deswegen das System umgestellt werden. Im Kern handelt es sich laut Johannes Neumann, Leiter des Impfzentrums, um zusätzliche Impfnachweise, die aufgebaut seien wie der europäische Impfpass. Für jede Impfung erhält man einen Zettel, der sich per QR-Code einscannen lässt. Wer schon einmal im Impfzentrum geimpft worden sei, bekommt diesen Zettel laut Neumann auch im Nachhinein zugeschickt.

Christian Richter erklärt, dass man die Daten selber einscannen muss, „aber wir spielen das für die Leute aufs Smartphone“, sagt er. Eingespielt werden können die Impfdaten über die CovPass-App des Robert-Koch-Instituts oder auch über die Corona-Warn-App.

Von Bernd Atzenroth