Sie hätten gern wieder geöffnet, müssen aber noch bis zum 4. Mai warten: Die Friseure in der Prignitz sehnen das Ende der Corona-bedingten Zwangspause herbei. Dann wird einiges neu sein. Trockenschnitt ist nicht erlaubt, Masken werden zur Pflicht.

Ende der Corona-Zwangspause: Friseure in der Prignitz fiebern dem 4. Mai entgegen

