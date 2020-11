Halenbeck: Einwohner streiten über Solarpark

Halenbeck

Hoch her ging es am Freitagabend in Halenbeck (Amt Meyenburg). Dort stellten auf einer Einwohnerversammlung die potenziellen Investoren für einen riesigen Solarpark zwischen Halenbeck und Rohlsdorf ihr Vorhaben vor. Deutlich wurde: Die Ansichten liegen zum Teil ganz weit auseinander.

Allerdings waren viele Argumente auch nicht neu. Denn schon seit Monaten läuft in der Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf die Auseinandersetzung über das Großvorhaben. Und so war ein Streitpunkt in der Versammlung, dass sich einige Bürger in der Gemeinde vom Grundsatzbeschluss ihrer Gemeindevertreter für den Bau der Anlage am 8. Juni überrumpelt gefühlt hatten. Das zog die Gründung einer Bürgerinitiative nach sich, die es nun immerhin geschafft hat, dass es diese Einwohnerversammlung gab.

Initiative wünscht Bürgerbefragung – Bürgermeisterin zurückhaltend

Klar wurde auch: Viele Mitstreiter in der Bürgerinitiative setzen darauf, das gesamte Vorhaben noch verhindern zu können. „Schließt die Gemeinde es aus, eine Bürgerbefragung durchzuführen?“, fragte dazu Marion Wesenberg in die Runde.

Doch dabei ließ sich Gemeindebürgermeisterin Astrid Eckert zu keiner konkreten Aussage bewegen: „Ich würde das gerne in anderem Rahmen mit allen Gemeindevertretern besprechen“, sagte sie unter Verweis darauf, dass nicht alle Gemeindevertreter anwesend waren.

Astrid Eckert, Bürgermeisterin der Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf verteidigte die Entscheidung der Gemeindevertretung. Quelle: Bernd Atzenroth

Die Erklärungen der Meyenburger Bauamtsleiterin Uta Nebert machten deutlich, dass es sich um ein langes und kompliziertes Verfahren handelt, bei dem die Bürger noch mehrmals zu Wort kommen können. Noch nichts sagen konnte sie zu möglichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Das lasse sich erst im Zuge der Planung beantworten.

Karl-Heinz Remmers, der bereits am 8. Juni in der Gemeindevertretung die Pläne vorgestellt hatte, bemühte sich um einen jovialen Ton. Wichtig war ihm zunächst klarzustellen, dass es sich bei dem Unternehmen Solarkraftwerk Halenbeck-Rohlsdorf, das jetzt in der Gemeinde angesiedelt ist, nicht um eine Briefkastenfirma handelt. Werden die Planungen konkret, dann wird man mit der ASG Solar aus Köthen und der Umweltbank zusammenarbeiten.

„250 Hektar ohne Spritzen und Düngen“

Ein Streitthema ist die Nutzung von möglichem Ackerboden für den Solarpark. „Kein Halm weniger für die Ernährung“, postulierte Remmers. Er versprach den Anwesenden bei Zustimmung für sein Projekt „250 Hektar zusammenhängende Gebiete ohne Spritzen und Düngen“, zudem Gewerbesteuereinnahmen und fünf Arbeitsplätze dauerhaft vor Ort.

An diese Argumente dockte auch Astrid Eckert an. Sie rechtfertigte sich damit dafür, warum die Gemeindevertretung am 8. Juni nicht nein gesagt habe. Eines ihrer Steckenpferde ist die Umsetzung eines Wegekonzepts auf der Fläche für Wanderwege und für sichere Verbindungswege zwischen den Ortschaften.

Bärbel Lauenroth-Morgenstern gehört zu den Kritikern des Vorhabens. Quelle: Bernd Atzenroth

„Das Landschaftsbild ist das, was Ihnen am meisten Sorge macht“

Mit Solarplatten sollen etwa 90 Hektar des insgesamt 250 Hektar großen Areals belegt werden. Die Diskussion drehte sich auch darum, inwiefern diese Bereiche stärker verdichtet werden könnten als bisher geplant. Denn aus Gründen der Biodiversität sind größere Abstände zwischen den Anlagen vorgesehen.

Remmers bezog aus dieser Diskussion die Erkenntnis: „Das Landschaftsbild ist das, was Ihnen am meisten Sorge macht.“ Darum habe man eine möglichst flache Fläche ausgesucht. Außerdem soll sie von dichten Hecken umgeben sein, die so hoch sind, dass man von der Anlage nur einen Teil sehen werde. Einen Zaun soll es nicht geben.

Bürgerstiftung vorgeschlagen

Umstritten war, ob das gesamte Vorhaben wirklich zu Mehreinnahmen für die Kommune führt, wie die Befürworter argumentieren. So schlug ein Bürger ein Stiftungsmodell vor, was Remmers aufgriff. Für eine solche Bürgerstiftung würde seine Firma die Gründungskosten übernehmen. Er sicherte sogar konkret 150 000 Euro mit Baubeginn sowie eine jährliche Zustiftung oder Zuwendung von garantiert mindestens 50 000 Euro zu – ein Vorschlag, den die Anwesenden erst einmal zur Kenntnis nahmen.

Die Bürger hörten interessiert zu und mischten sich mit eigenen Vorschlägen in die Diskussion ein. Quelle: Bernd Atzenroth

Remmers bot zudem gemeinsame Gespräche über einen Kriterienkatalog zur Errichtung von Solaranlagen an.

Es ist im Übrigen das einzige derartige Projekt in der Gemeinde, das diskutiert wird. „Ich bekomme regelmäßig Anfragen, die ich im Moment alle abschlage“, sagte Eckert.

Von Bernd Atzenroth