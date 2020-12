Halenbeck-Rohlsdorf: Projekt Solarpark nimmt weitere Hürden

Halenbeck

Das Projekt Solarpark in der Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf spaltet nach wie vor die Einwohner. Während die Gemeindevertreter auf ihrer Sitzung am Montag den Weg für die nächsten Schritte im Verfahren für den geplanten Bau frei machten, entlud sich der Frust der Bürger in der Einwohnerfragestunde, die einmal mehr zeigte, wie vergiftet die Atmosphäre mittlerweile ist.

Zu wenig Platz für die Gäste der Gemeindevertretersitzung

Die Sitzung an sich stand schon unter keinem guten Stern, da sie im Gemeinderaum stattfand. Wie zu erwarten, war das Interesse größer als der vorhandene Platz. Zehn Minuten vor Sitzungsbeginn waren bereits zwölf Besucher anwesend. Weitere strömten hinein und wurden von Bürgermeisterin Astrid Eckert nicht mit einem „Guten Abend“, sondern mit barschen Worten begrüßt.

Anzeige

„Wir kommen jetzt an den Punkt, wo die Kapazität nicht ausreicht“, sagte sie in Richtung Einwohner und schlug vor, dass alle weiteren Gäste draußen bleiben, ein Fenster geöffnet wird und so die Sitzung verfolgt werden könne.

Bei null Grad stand keinem der Besucher der Sinn danach und so wurde der Platz auf dem Flur und den angrenzenden Räumen genutzt. Dietrich Olinski saß in der Küche und versuchte über die Durchreiche die Sitzung zu verfolgen.

Scharfe Kritik an Bürgermeisterin Astrid Eckert

Er nannte den Umgang der Bürgermeisterin mit den Gästen „anmaßend“ und kritisierte, dass „so ein kleiner Raum“ für die Sitzung gewählt wurde. Olinski wollte sich an der Einwohnerfragestunde beteiligen, aber „meine Meldung wurde gar nicht gesehen“.

Gabriele Pieler kam dafür zu Wort. „Das ist keine Art, wie du das hier leitest“, kritisierte die Brüggerin ebenfalls Eckert. Sie appellierte an die Gemeindevertreter, doch noch einer Einwohnerbefragung zum Projekt Solarpark zuzustimmen.

Dabei gehe es nicht um ein dafür oder dagegen. „Es geht darum, dass man gefragt wird“, so Pieler. Man dürfe nicht alles abbügeln, auch wenn das Verhalten der Gemeindevertretung formaljuristisch in Ordnung sei. Dass es anders gehe, zeige das Beispiel der Gemeinde Triglitz, wo die Einwohner gefragt wurden.

Gemeindevertreter fühlen sich „angefeindet“

Auf ihre Frage, warum eine Einwohnerbefragung abgelehnt wird, gab es keine konkrete Antwort. Astrid Eckert wollte „die Frage zurückstellen“, sagte dann aber, dass durch Bürgerbegehren und Einwohnerantrag Grundlagen geschaffen worden sind, „die nicht ganz fair gegenüber den Gemeindevertretern waren“.

Als einziger der anwesenden Gemeindevertreter versuchte Henning Hartmann eine Erklärung dafür zu finden. Er sprach davon, „permanent als Gemeindevertreter angefeindet zu werden“. Einwohner hätten zudem Unwahrheiten verbreitet. „Dabei hilft das Projekt, alle Probleme in der Gemeinde zu lösen – finanziell und nachhaltig.“

Nachdem die Einwohnerfragestunde die meiste Zeit des öffentlichen Teils der Sitzung beansprucht hatte, dauerte es keine fünf Minuten, die Änderung der Teil-Flächennutzungspläne für Rohlsdorf und Halenbeck sowie die Aufstellung des Bebauungsplanes „Solarkraftwerk Halenbeck-Rohlsdorf“ ohne Diskussion und ohne Erläuterungen der Verwaltung zu beschließen.

Alle Anwesenden waren dafür, nur Kerstin Wernicke enthielt sich.

Von Stephanie Fedders