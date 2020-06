Feuer am Gutshaus Warnsdorf: Transporter wird Opfer der Flammen

Warnsdorf

Wegen eines Gebäudebrandes wurden am frühen Dienstagmorgen gegen 7 Uhr die Feuerwehren in der Prignitz alarmiert. Laut ersten Informationen soll das Gutshaus in Warnsdorf (Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf) in Flammen stehen. Zu dieser Meldung rückten am Dienstag kurz nach der Alarmierung die umliegenden Feuerwehren aus.

Transporter steht vor dem Gutshaus in Warnsdorf in Flammen

Ein Feuer im Gutshaus in Warnsdorf hat sich glücklicherweise nicht bestätigt. In unmittelbarer Nähe brannte jedoch ein Transporter. Als die Feuerwehrleute ankamen, schlugen ihnen schon die Flammen entgegen. Der Brandherd lag vermutlich im Bereich des Motorraums, wie Ariane Feierbach von der Polizeidirektion Nord auf MAZ-Nachfrage bestätigt.

Anzeige

Mehrere Feuerwehren sind am Dienstagmorgen nach Warnsdorf ausgerückt. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Weitere MAZ+ Artikel

Dichter schwarzer Qualm drang aus dem Motorraum heraus. Zwei Trupps rüsteten sich mit Atemschutz aus. Gleichzeitig bauten die Brandschützer eine Wasserversorgung auf dem weitläufigen Gelände auf. Sie löschten den Transporter mit Wasser und Schaum und erstickten so alle Glutnester. Schnell war der Brand unter Kontrolle und gelöscht.

Angrenzender Schuppen ebenfalls leicht beschädigt

Viele der alarmierten Feuerwehren konnten den Einsatz vorzeitig abbrechen. Dennoch bestand zunächst die Gefahr, dass das Feuer auf angrenzende Bäume und einen Schuppen übergreift. Das konnten die Feuerwehrleute auch fast verhindern. Am Schuppen entstand ein kleiner Schaden.

Ein Transporter brennt in den frühen Morgenstunden aus noch unerklärlichen Gründen. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Wie es zu dem Brand kam ist, noch völlig unklar. „Vom technischen Defekt bis hin zur Brandstiftung ist noch nichts ausgeschlossen", sagt Ariane Feierbach.

Das Gutshaus in Warnsdorf wurde zum Glück nicht von den Flammen erfasst. Nur ein Schuppen ist durch den Autobrand beschädigt worden.. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Lesen Sie auch:

Von Marcus J. Pfeiffer