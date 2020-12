Halenbeck: Sie wollen den Bau der Solaranlage

Halenbeck-Rohlsdorf

Die Fronten in Halenbeck und Rohlsdorf scheinen verhärtet. Doch Bürgermeisterin Astrid Eckert und ihre Gemeindevertretung haben es in der Bürgerschaft nicht nur mit Gegnern eines Solarparks zu tun. Es gibt mittlerweile auch so etwas wie eine Bürgerinitiative der Befürworter.

Vier von ihnen äußerten sich jetzt gegenüber der MAZ: Till Mieke und Katharina Raßbach aus Rohlsdorf sowie Janine Zuchold und Ronny Zuchold aus Halenbeck verteidigen das nun auf den Weg gebrachte Vorhaben, weil sie glauben, dass es für die Gemeinde gut ist.

Am Anfang war auch Till Mieke dagegen

Dabei war es zuerst überhaupt nicht ausgemacht, dass Till Mieke das Großprojekt – immerhin sollen auf einer Fläche von 250 Hektar Solaranlagen in einer Größenordnung von 90 Hektar entstehen – jetzt so begrüßen würde. Im Gegenteil: Am Anfang hätten ihn die Gegner einer solchen Anlage auch fast vom Gegenteil überzeugt.

„Frau Lauenroth-Morgenstern stand in der Tür und hat Unterschriften sammeln wollen. Sie argumentierte mit gruseligen Fakten.“ Die zumindest zuerst bei ihm verfingen. „Als ich das erste Mal davon hörte, hatte ich auch ein bestimmtes Bild einer solchen Anlage“, bekennt er und begründet so, dass er tatsächlich damals unterschrieb.

In Sprechstunde vom Gegenteil überzeugt

Doch dann ging er zur Sprechstunde der Bürgermeisterin Astrid Eckert, „und es war ein großes Glück, dass gerade Karl-Heinz Remmers da war“, erzählt er. Remmers ist derjenige, der für die Solarfirma die Werbetrommel rührt – das aber auf eine Art, die in Miekes Augen die Argumente der Solar-Gegner konterkarierte.

Bei einer Einwohnerversammlung in Halenbeck wurde das umstrittene Solarpark-Vorhaben vorgestellt. Quelle: Bernd Atzenroth

„Da wurde ziemlich offen kommuniziert“, beschreibt Mieke seinen Eindruck und kam nach dem Gespräch zu einer ganz anderen Schlussfolgerung als zuvor. „Es hat den Anschein gemacht, dass das eine gute Sache für die Gemeinde ist.“ Erst recht nach einer auch von Mieke ziemlich kritischen Befragung von Remmers im Rahmen des Dorfdialogs, der dieser sich aber gestellt habe.

„Die haben einfach mit Unwahrheiten argumentiert“

Janine Zuchold ist sich sicher, dass das viel mehr Bürger der Gemeinde so sehen, als es bisweilen zuletzt den Anschein hatte: „Die, die dafür sind, sind um Einiges ruhiger“, sagt sie. Den Widerstand der anderen sieht sie weniger in einer Abneigung gegen Solarenergie: „Viele, die dagegen sind, sind gegen den derzeit laufenden Prozess“, findet sie. Das präzisiert ihr Mann Ronny: „Es ist immer das Hauptargument, dass hier undemokratische Prozesse ablaufen“, sagt er, „und da werden ein Haufen Räuberpistolen erzählt.“

So sieht es auch Mieke: „Die haben einfach mit Unwahrheiten argumentiert, die sind einfach dagegen. Und sie sind informationsresistent.“ Mieke geht sogar soweit zu sagen: „Den Widerstand, den gibt es so nicht. Bei den Veranstaltungen sind ein paar Leute, die laut schreien und zum Teil unverschämt im Ton auch gegenüber Gemeindevertretern sind.“ Janine Zuchold fügt an, dass es im Gespräch mit den Bürgern außerhalb dieser Veranstaltungen oft ganz anders aussehe.

Wegen Falschinformationen „Bürgervotum fast unmöglich“

Ronny Zuchold findet auch, dass die Gegner es den Gemeindevertretern fast unmöglich gemacht hätten, einem offenen Bürgervotum zuzustimmen, das er eigentlich befürworten würde. Das Argument: Es sei schwierig, jetzt noch „die Falschinformationen rauszubekommen“, und damit seien die Gemeindevertreter „in der Zwickmühle“.

Sie ist gegen sdas Großvorhaben: Bärbel Lauenroth-Morgenstern. Quelle: Bernd Atzenroth

Ein Antrag der Solarpark-Gegner auf ein Bürgerbegehren war übrigens aus formalen Gründen gescheitert – viele der Unterzeichner-Unterschriften konnten wegen formaler Mängel nicht anerkannt werden, so dass letztlich nicht genügend gültige Stimmen zusammenkamen.

„Modellvorhaben für Agrar- und Energiewende “

Die Befürworter der Anlage führen als weitere Argumente ins Feld, dass es sich hier um ein „Modellvorhaben“ handele, das die Agrar- wie auch die Energiewende befördere. Ersteres ist für Mieke interessant, da er und seine Lebensgefährtin Bio-Gemüse anbauen. Bei einer Konferenz am 10. Januar geht es darum, wie man den Solarpark mit einem Agrarvorhaben verbinden kann, „die Bereitschaft von Remmers ist da“. Ein Punkt ist, dass die Anlagen nicht verdichtet stehen, sondern dazwischen Streifen von vier bis fünf Metern Breite bleiben werden.

Ein entscheidender Punkt aber sei die Idee einer Bürgerstiftung, die eigentlich von den Gegnern der Anlage ins Spiel gebracht worden sei, „aber Remmers hat ihr sofort zugestimmt“. Und gleich recht große Summen zugesagt: Das Solarunternehmen würde mit dem ersten Spatenstich gleich 150 000 Euro und dann jährlich weitere 50 000 Euro in die Stiftung geben.

„Nicht undemokratisch – gewählte Vertreter haben entschieden“

Auch dabei sieht das Quartett keinen Grund, Remmers zu misstrauen: „Bisher hat es nicht den Anschein gehabt, dass man ihm nicht trauen kann“, sagt Katharina Raßbach. Ergo: „Wir finden keinen Punkt dagegen, vielleicht, dass die Landschaft anders aussieht, als wir es gewohnt sind.“

Halenbeck-Rohlsdorfs Bürgermeisterin Astrid Eckert.. Quelle: Bernd Atzenroth

Mit ihrer Entscheidung hatte jüngst die Gemeindevertretung den Weg freigemacht, um das Planungsverfahren einleiten zu können. Die Befürworter wollen „dem Gemeinderat gratulieren, dass er sich nicht hat beirren lassen“. Auch der Bürgermeisterin wollen sie sagen: „Das hast Du gut gemacht.“

„Das ist eben nicht alles undemokratisch, wie die Gegner sagen“, betont Till Mieke, „da haben ja die gewählten Gemeindevertreter entschieden.“

Von Bernd Atzenroth