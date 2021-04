Marienfließ

Jeder kennt folgende Redensart: „Das ist schon ein komischer Kauz.“ Und irgendwie passt sie auch zu Pfarrer Helmut Kautz – jedenfalls muss er herzlich lachen, wenn man ihn darauf anspricht. „Ich glaube, dass die Leute hier Spaß mit mir haben“, sagt er, „aber ich sehe es auch als eine meiner Aufgaben, die Gott mir gegeben hat.“

Mit seinen ausgefallenen Ideen beeindruckt Helmut Kautz nicht nur seine Kollegen regelmäßig. Erst kürzlich servierte er das Abendmahl am Fließband. „Das war wirklich verrückt“, sagt der Pfarrer und schmunzelt, „aber der Einfall kam nicht von mir, sondern von einem Gemeindemitglied. Ich habe mich um die Umsetzung bemüht.“

Helmut Kautz ist seit August 2020 Pfarrer in der Prignitz

Der der Stepenitzer ist sich sicher, dass Gott ihm die Aufgabe gegeben hat, dass Potenzial der Leute nicht nur zu erkennen, sondern es auch zu fördern. „Und das schätze ich hier sehr“, betont der 50-Jährige, „die Menschen hier haben nicht nur gute und ausgefallene Ideen, sie wollen sie auch umsetzen und sind sich für nichts zu schade.“ So sind unter anderem Pferdetrecks, der Dorfspaziergang mit Gottesdienst oder das besagte Abendmahl am Fließband als Termine entstanden.

Das Abendmahl am Fließband wird dem Pfarrer noch lange in Erinnerung bleiben. Quelle: privat

Helmut Kautz ist seit August offiziell Pfarrer im Landkreis. Er verwaltet den Pfarrsprengel Westprignitz. Seit Ende Februar verantwortet er in Form einer Vakanzvertretung zusätzlich den Pfarrsprengel Meyenburg. „Ich bin begeistert von den Prignitzern“, sagt er, „sie haben viele gute Ideen.“ Obwohl er noch nicht lange im Landkreis zuhause ist, fühlt er sich heimisch. „Ich hätte nie gedacht, dass so schnell ankommen“, sagt er. Im beschaulichen Stepenitz, wo der Pfarrer neuerdings mit seiner Frau lebt, hat er sein neues Paradies gefunden.

Helmut Kautz ist bekannt als Pferdepfarrer

„Es ist hier sehr familiär“, beschreibt es Helmut Kautz. Drei seiner Kinder leben mit ihm und seiner Frau in Stepenitz. Sein ältester Sohn studiert bereits – Theologie. Bevor es Helmut Kautz und seine Familie in die Prignitz verschlug, war Kautz Pfarrer in Brück im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Seit 2003 wirkte er in der Stadt und war bekannt als „Pferdepfarrer“. Mit einem Pferdewagen kam er auch in seine neue Heimat, mit seiner Friedensglocke im Gepäck. Diese rund 63 Kilogramm schwere Glocke soll 2025 nach Jerusalem gebracht werden – mit Pferd und Wagen, versteht sich. Ab diesem Jahr soll es regelmäßig einen dreiwöchigen Pferdetreck durch Deutschland geben.

Auch an dieser Stelle muss der Pfarrer lächeln. „Die Glocke haben wir damals aus Brügge in Belgien nach Brück gebracht“, sagt er, „und jetzt als Pfarrer für Meyenburg bin ich auch für den Ort Brügge zuständig.“ Meyenburg – dieser Ort und die dazugehörigen Kirchengemeinden haben es dem Pfarrer angetan. „Ich finde die Stadt und die Menschen dort toll“, sagt er, „sie kommen auf mich zu und kümmern sich richtig doll.“ Helmut Kautz kann sich gut vorstellen, den Pfarrsprengel einmal richtig zu übernehmen.

Helmut Kautz leitet mit seiner Frau das Kloster in Marienfließ

Doch Helmut Kautz ist nicht nur Pfarrer, Ehemann und Vater von vier Kindern. Er ist auch Prior und ist Kloster- beziehungsweise Stiftvorsteher des evangelischen Klosterstifts Marienfließ. Dort möchte er gemeinsam mit seiner Frau Almut eine christliche Gemeinschaft aufbauen, die auf dem Stiftgelände lebt, regelmäßig gemeinsam betet, ihren Glauben lebt und sich gegenseitig unterstützt. „Mir ist es wichtig, dass sich niemand dafür schämt, dass er Christ ist“, betont Helmut Kautz. Nach seiner Ansicht sollte jeder seinen Glauben öffentlich zeigen. Genau dieses Gefühl versucht er auch seinen Gemeindemitgliedern zu vermitteln.

Helmut und Almut Kautz. Quelle: Susann Salzmann

„Mit den Neuzugängen, die wir zeitnahe erwarten, sind es bereits 15 Leute“, sagt Helmut Kautz. Dass seine Idee langsam Früchte tragen, macht ihn stolz. „Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass wir so schnell so viele Leute werden“, sagt er. Neben einer Kantorin wird auch bald ein weiteres Mitglied in die Prignitz kommen und sich um die Jugendarbeit kümmern. „Jeder findet bei uns einen Platz, denn jeder Mensch hat eine Gabe, mit der er unsere Gemeinschaft bereichert“, sagt Helmut Kautz. Natürlich nimmt er seine Leute aus dem Kloster mit, wenn er etwa Gottesdienste hält. „Ich habe eine Kantorin, die bei uns lebt und so habe ich immer eine Organistin“, sagt er.

In seine alte Heimat Brück fährt Helmut Kautz regelmäßig. Schon allein, weil seine Mutter dort lebt. Für die kommenden Monate hat er bereits Projekte angeschoben, die er gern umsetzen möchte. Mit den Meyenburgern will er das Buch „40 Tage leben mit Vision“ lesen. „Damit reflektiert jeder sein aktuelles Leben und soll so mehr über sich und seine Ziele erfahren.“ Einmal pro Woche soll es dazu eine gemeinsame Gesprächsrunde per Zoom-Konferenz geben. Ebenfalls plant der Pfarrer, im Sommer mit den Jugendlichen seiner Gemeinde eine Radtour nach Schweden zu organisieren. Übernachtet wird im Zelt.

Von Julia Redepenning