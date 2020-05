Höhere Kosten für die letzte Ruhestätte in Marienfließ

Stepenitz

Wer in der Gemeinde Marienfließ seine letzte Ruhe finden will, dessen Angehörige müssen deutlich mehr Geld für eine Grabstätte ausgeben. Das sieht die neueste Version der Friedhofsgebührensatzung vor, die die Gemeindevertreter verabschiedet haben.

Klassische Grabstätten werden weniger nachgefragt

Kostentreiber sind das veränderte Bestattungswesen und die Unterhaltung der Flächen durch die Gemeinden. Beides schlägt sich in höheren Gebühren nieder, die jetzt festgeschrieben worden sind und die für die Friedhöfe in Frehne, Jännersdorf und Krempendorf gelten. Stepenitz ist außen vor, hierbei handelt es sich um einen kirchlichen Friedhof.

Anonyme Grabstellen, wie hier in Krempendorf, setzen sich auf allen Friedhöfen durch. Quelle: Stephanie Fedders

Meyenburgs Ordnungsamtsleiter Jan Waldmann erklärte den Gemeindevertretern, wie die Verwaltung die neuen Zahlen berechnet. Dabei spielt die Anzahl der Grabstätten die wichtigste Rolle. Und hier ist ein deutlicher Trend zu erkennen: Die klassische Variante mit einem Einzelgrab wird immer weniger gewählt.

Binnen vier Jahren hat die Gemeinde Marienfließ so fast 50 Grabstätten verloren. Waren es Ende 2015 in den drei Dörfern noch 298 belegte Plätze, sank diese Zahl bis Ende 2019 auf 240. Und damit verändert sich auch die Grundlage für die Gebührenkalkulation.

Gebühren in Marienfließ steigen auf das Doppelte

Im gleichen Zeitraum steigen die jährlichen Bewirtschaftungskosten entsprechend von 12,53 Euro (2015) auf nunmehr 23,96 Euro. Neu ist allerdings die Möglichkeit, dass in einer Grabstätte neben einem Sarg auch eine Urne bestattet werden kann.

Im Vergleich zu den anderen Gemeinden sind die Kosten derzeit nur in Kümmernitztal höher (25,64 Euro). Halenbeck-Rohlsdorf verlangt 15,40 Euro, Meyenburg 15,58 Euro und Gerdshagen 20,52 Euro pro Jahr.

Festgehalten wurde in der Satzung auch, dass auf dem Friedhof in Jännersdorf nach Beendigung der Liegezeit Grabsteine gegen eine einmalige Gebühr von 30 Euro neben der Trauerhalle abgelegt werden können. „Damit haben wir auf eine Initiative des Ortsbeirates reagiert“, erklärt Jan Waldmann.

Fehlende Mülltrennung macht die Entsorgung teuer

Ein großes Ärgernis für die Verwaltung ist in allen Gemeinden der Umgang mit dem Müll, der sich vor den Friedhöfen sammelt. „Hier entstehen die höchsten Kosten, die sich alle zwei Jahre verdoppeln“, schildert Jan Waldmann den Marienfließer Gemeindevertretern. Egal ob vertrocknete Blumen, Draht oder Plastikgestecke – „hier wird alles hingeworfen“, sagt Waldmann.

Nicht mehr nur Grünabfall: Auch am Krempendorfer Friedhof wurde mehr als nur vertrocknete Blumen entsorgt. Quelle: Stephanie Fedders

Normalerweise wäre der Grünabfall kompostierbar. Doch die notwendige Sortierung könne der Bauhof nicht leisten, so Jan Waldmann. Daher bliebe nur die teurere Entsorgung als Mischabfall. Und diese Kosten machen sich dann bei den Bewirtschaftungskosten für die Grabstätten bemerkbar.

Reagieren müssen Verwaltung und Kommunalpolitik auch auf die veränderten Bestattungsmöglichkeiten. Dem Wunsch nach einem anonymen Urnenbegräbnis werde immer mehr Rechnung getragen, weiß Jan Waldmann. Diese Variante werde mittlerweile in allen Gemeinden des Amtes und in der Stadt Meyenburg angeboten, die Nachfrage ist entsprechend.

Diese Entwicklung löst die klassischen Grabstellen mehr und mehr ab, nimmt aber weniger Platz in Anspruch. In einigen Dörfern gibt es daher schon Diskussionen, ob die Fläche der Friedhöfe verkleinert werden soll. Das könnte ein Weg sein, damit in den kommenden Jahren die Kosten für alle Beteiligten bezahlbar bleiben.

