Unter den vielen kulturellen Einrichtungen in der Prignitz musste auch das Schloss in Meyenburg zum zweiten Mal in diesem Jahr wieder einen Gang zurückfahren und die Türen schließen. Was aber nicht heißt, dass es hinter ebendiesen nichts zu tun gäbe.

Ein Verein kümmert sich jetzt um Mode und Geschichte

Im Gegenteil. Irena Berjas hat mehr zu tun denn je, seitdem sie nicht nur die Geschicke des Modemuseums leitet, sondern durch den neu gegründeten Verein Mode.Schloss. Meyenburg auch die Verantwortung für das Schlossmuseum mit seiner heimatkundlichen Sammlung übernommen hat.

„Gemeinschaftlich können wir mehr machen“, sagt Berjas zur Fusion des Trägervereins Modemuseum Schloss Meyenburg und des Freundeskreises Schloss Meyenburg. Die Zusammenführung hatte einige Zeit in Anspruch genommen, konnte aber in diesem Jahr mit der Eintragung ins Vereinsregister die letzte Hürde nehmen. 75 Mitglieder gibt es aktuell.

Jetzt sollen die Kräfte gebündelt und zum Wohle des Schlosses mit seinen Sammlungen eingesetzt werden. Vorbei ist die Zeit, in der Mode und Stadtgeschichte getrennt betrachtet und besucht wurden. In Zukunft gibt es nur noch eine Kombikarte für beide Ausstellungsbereiche.

Historische Heizung im Schlosskeller soll sichtbar werden

Die ersten Erfahrungen damit waren vielversprechend, erzählt Irena Berjas. Anfang des Jahres habe vor allem die Modenschau auf der Grünen Woche viel Interesse und die Hoffnung geweckt, die guten Besucherzahlen aus dem vergangenen Jahr mit 9500 Gästen noch zu übertreffen.

„Die 10 000 haben wir schon angestrebt“, sagt Berjas. Aber ab März und dem Ausbruch der Corona-Pandemie war klar, dass daraus nichts werden würde.

Umso mehr haben sich alle Akteure darauf konzentriert, Weichen zu stellen, um im kommenden Jahr endlich das bisher Unsichtbare sichtbar zu machen. Gemeint ist damit ein technisches Meisterwerk im Keller des Schlosses: Die Steinspeicher-Luftheizung mit mehreren Öfen, die ihresgleichen Sucht in der Region und das Schloss zu einem der zentralen archäologischen Standorte in der Prignitz aufwertet.

Das Depot des Modemuseums soll einem Schaucafé weichen

Noch befindet sich im Keller das Depot des Modemuseums. Konkrete Pläne, die von Denkmalschützern und Touristikern unterstützt werden, sehen den Umzug der Kleider auf den Dachboden vor und die Einrichtung eines archäologischen Schaucafés im Untergeschoss.

Einer der Funde aus der Grabung auf dem Trockenberg, die im August stattgefunden hatte. Quelle: Stephanie Fedders

Hier soll dann nicht nur der Blick auf die mittelalterliche Heizung freigegeben, sondern ergänzend archäologische Funde aus dem Schloss und von den Grabungen im August auf dem in unmittelbarer Nähe gelegenen Trockenberg präsentiert werden.

Eine anspruchsvolle Herausforderung, die nicht ohne Unterstützung zu realisieren sein wird. Finanzielle Hilfe soll aus dem Förderprogramm „Kultur im ländlichen Raum“ vom Bund kommen. In einer ersten Runde konnte bereits das Königsgrab Seddin vom „Soforthilfeprogramm Heimatmuseen“ profitieren und 16 000 Euro für einen Rastplatz erhalten.

Fördermittel des Bundes sollen Umbau unterstützen

In einer zweiten Runde hofft Schloss Meyenburg auf eine Zuwendung für das archäologische Café. Damit sollen dann auch die notwendigen Vitrinen zur Präsentation der Funde angeschafft werden. „Unser Eigenanteil ist bereits durch eine private Spende gesichert“, freut sich Irena Berjas.

Neben Gordon Thalmann von der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises, der sich um die Abstimmung aller Beteiligten kümmert, steht auch der Tourismusverband Prignitz hinter den Plänen. „Alles was die Attraktivität vor Ort steigert, ist willkommen. Kombiniert mit den Ergebnissen der Untersuchungen durch Grabungen des Landkreises kann die Geschichte weitererzählt werden“, hofft Geschäftsführer Mike Laskewitz.

Eine Steigerung der Attraktivität des Hauses und neue Anreize für Besucher verspricht sich auch Falko Krassowski von den Ideen. „Wir werden das im Rahmen unserer Möglichkeiten gerne unterstützen“, sagt Meyenburgs ehrenamtlicher Bürgermeister. Mit der Zusammenlegung beider Vereine sei schon viel erreicht und eine „wunderbare Konstellation im Schloss entstanden“.

