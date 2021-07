Immobilien in der Prignitz: Höhere Nachfrage, steigende Preise

Mankmuß

Es ist ein ruhiges Leben hier, so weit draußen auf dem Land. Anja Noll, die in Mankmuß (Gemeinde Karstädt) lebt, weiß also aus eigenem Erleben genau, was am Leben im Dorf in der Prignitz so attraktiv ist, dass sich jetzt zunehmend Menschen aus den Großstädten dafür interessieren und entscheiden – aber auch, wie das ein Dorf dadurch nach und nach verändert.

Es gab schon einmal einen Immobilien-Hype auf dem Land

Auch beruflich ist das für Anja Noll ein wichtiges Thema. Denn seit mehr als 25 Jahren betreibt sie zusammen mit ihrem Mann Milan Noll von Mankmuß aus eine Immobilienfirma, hilft Menschen bei der Suche nach Häusern und Grundstücken, bietet professionelle Wertermittlung an. „Wir verkaufen fertige Immobilien, aber es sind auch mal unbebaute Baugrundstücke dabei“, erklärt sie.

Sie kennt also die aktuellen Trends auf dem Grundstücksmarkt und beobachtet die Entwicklung in der Prignitz ganz genau. Und sie hat nach der Wende bereits einmal einen Hype erlebt, als die Menschen schon raus aufs Land wollten – was aber nicht von langer Dauer war.

Große Nachfrage und steigende Preise

Doch jetzt sind die Zeiten wieder vorbei, in denen es keine wirkliche Nachfrage aus anderen Regionen für Immobilien in der Prignitz gab und die Preise konstant niedrig blieben. Andrea Schwarze, die als Immobilienmaklerin für Noll-Immobilien seit etwa einem Jahr arbeitet, hat jetzt sogar ein Haus in Karstädt an eine Familie aus Berlin verkauft. Vergleichbare Nachfragen nehmen nach ihren Erfahrungen „absolut zu“.

So sieht es auch Anja Noll: „Die Nachfrage ist sehr groß. Die Preise waren mal ziemlich im Keller, steigen aber jetzt.“ Baupreise und Bauzinsen im übrigen auch.

Menschen aus der Großstadt wollen ganz raus aufs Land

Wobei das vor allem für Einheimische ein Problem ist und weniger für die auswärtigen Interessenten. Andrea Schwarze: „Es gibt Grundstücke, die sind für die Leute hier ganz schön teuer, und dann kommt da jemand aus Hamburg, und den interessiert der Preis gar nicht.“

Dabei scheint gerade für Käufer aus den Großstädten das Leben auf dem Dorf besonders interessant: „Sie brauchen etwas auf dem Land.“ Und finden interessante Konstellationen, um dies auch machen zu können. Gerade erst wurde das Gutshaus in Dargardt verkauft – an vier Parteien in Berlin, die sich dafür zusammengetan haben. Auch aus Garlin kennt Anja Noll einen solchen Fall, wo vier Parteien nun eine Liegenschaft gemeinsam als Ferien- und Wochenendhaus nutzen.

Auch steigende Mieten in Berlin sind Ursache für den Trend

Der Trend, dass die Leute aufs Land kommen, ist schon länger zu spüren und wurde jetzt befeuert durch Corona. Und er könnte nachhaltiger sein als vor drei Jahrzehnten – schließlich hat sich auch die Infrastruktur auf dem Land verbessert.

„Im Speckgürtel wird es immer teurer, darum zieht der Trend sich immer weiter hinaus.“ Und hat mittlerweile die Prignitz erreicht. Gerade die Region um Wittenberge profitiert davon, weil sie per Bahn von Hamburg wie von Berlin aus so gut zu erreichen ist und sich zudem die Infrastruktur erheblich verbessert.

Und es sind nicht nur die in der Metropolregion so hohen Immobilienpreise, die dies befördern: „Wenn in Berlin die Mieten steigen, dann ziehen die Menschen raus nach Brandenburg“, sagt Anja Noll. Soll heißen: Es kann sich auch finanziell lohnen, an der Bahnstrecke Hamburg-Berlin, etwa in Wittenberge, Bad Wilsnack oder Glöwen, zu leben und täglich mit dem Zug nach Berlin hineinzufahren.

Prignitz statt Kanada – die näher liegende Alternative

Das Nicht-reisen-können in der Corona-Zeit hat ebenfalls zu dem neuen Trend beigetragen. Andrea Schwarze berichtet von einer Berliner Familie, die regelmäßig nach Kanada zu einem Landsitz geflogen ist und diesen jetzt aufgibt. „Sie suchen hier in der Prignitz, es erinnert sie hier alles an Kanada“, erzählt sie. Motiviert hat sie ein Aufenthalt im Landhaus Gülitz, von dem sie total begeistert waren.

Aber die Sache mit der Begeisterung für das Leben im Dorf hat auch den ein oder anderen Haken, wie Anja Noll feststellt: „Für die kleinen Städte ist das ein schöner Trend, aber für die ländlichen Gebiete wird es eine Herausforderung, weil ein ganz anderes Klientel in die Dörfer kommt.“

Passt der Käufer auch in das Dorf?

Und das kann auch für eine milde Form der Gentrifizierung sorgen, wie sie etwa ihrem Wohnort Mankmuß beobachtet: Denn in dem Ort ist es über die Jahre wesentlich ruhiger geworden – das einstige 100-Seelen-Dorf hat nach ihren Angaben etwa 40 Bewohner verloren. Viele frei gewordene Häuser sind zwar mittlerweile wieder vergeben, aber oft als Wochenendhäuser für Menschen aus den Metropolregionen.

Mit Folgen: „Die Dorfstrukturen verändern sich total. Es gibt kein Angebot mehr in Dörfern. Um einkaufen zu gehen oder für andere Dienstleistungen ist man auf das Auto angewiesen.“

Nachdenken über neue Strukturen in den Dörfern

Eine Herausforderung ist das auch für einen Makler, der in der Region verwurzelt ist und den Trend nicht einfach geschehen lassen will. Andrea Schwarze ist überzeugt: „In den Dörfern ist es Verpflichtung eines Maklers zu gucken, ob der Käufer da reinpasst.“ Wobei das im Moment insofern gut möglich ist, weil die Auswahl an Interessenten so groß ist.

Anja Noll denkt aber auch noch weiter. Sie glaubt, dass man Wege finden muss, mit der Überalterung in den Dörfern umzugehen, dort auch unbeachtlich der gut funktionierenden Pflegedienste neue Strukturen zu entwickeln und junge Familien anzusiedeln.

Rückkehrer wollen eher in die kleinen Städte

Dabei sind nach den Erfahrungen der beiden Maklerinnen etwa drei Viertel aller ihrer Kaufinteressenten für Grundstücke Einheimische. Dazu zählen auch diejenigen, die einst die Region verlassen haben und nun – oft mit ihrer kleinen Familie – zurückkehren wollen.

Diese bevorzugen aber eher die Städte. „Manches Stadthaus in Perleberg findet nur regionale Interessenten“, weiß Andrea Schwarze. „Wenn es ein Grundstück mit Bauernhaus ist, dann sind es andere Interessenten“, sagt sie: oft solche, die noch einen Koffer in Berlin haben.

Für Rückkehrer, die entweder in der Region einen Job haben oder aber die Vorteile des Home-Office nutzen können, ist es aber gerade die Infrastruktur der Städte, die den Ausschlag für einen Kaufwunsch gibt. „Ein Schulstandort ist ein Riesenvorteil für eine Kommune“, betont Anja Noll. Für diese Menschen braucht man aus ihrer Sicht auch neue Baugebiete. „Es ist schön, wenn alte Bausubstanz für Stadtkerne erhalten bleibt. Aber es muss auch eine gesunde Mischung geben“, ist Anja Noll überzeugt, die auch glaubt, dass es ein tolles Konzept sein könnte, wenn Kommunen Familien unterstützen.

Ein mehr an Gestaltungssatzung für Neubaugebiete

Neue Baugebiete müssen aber nicht zwangsläufig wie die typischen Neubaugebiete der Nachwendezeit aussehen. „An manchen Stellen finde ich es auch schön, wenn es mehr an Gestaltungssatzung gäbe“, findet Anja Noll, die ansonsten die Idee einer regionalen Baukultur gut findet: „Wir sind backsteingeprägt“, sagt sie und muss dabei eigentlich nur auf die Seitenwand ihres Hauses gucken. Denn immerhin das hat sich gerade auf dem Dorf noch nicht verändert.

