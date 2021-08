Entgegen der ursprünglichen Pläne, das Prignitzer Impfzentrum am 13. August zu schließen, gibt es in der Rolandhalle in Perleberg schon in der kommenden Woche weitere Aktionen für Kurzentschlossene. Ein Team des DRK wird außerdem beim Elbbadetag in Wittenberge am 21. August impfen.