In Meyenburg Drogen gedealt? Angeklagter streitet alles ab

Wurde auf dem Meyenburger Edeka-Parkplatz unweit einer Tankstelle am 18. April 2018 Rauschgift im Wert von 6900 Euro gehandelt?

Diesen Vorwurf macht die Neubrandenburger Staatsanwaltschaft dem 36-jährigen Angeklagten aus dem Kreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern. Danach sollen auf dem Parkplatzgelände ein Kilogramm Marihuana und gut 500 Gramm Amphetamine den Besitzer gewechselt haben.

Der Beschuldigte bestreitet dies vehement. „Es gab keinen Drogenkauf, nur ein Mittagessen mit Bekannten, die von der Arbeit kamen“, sagte der Angeklagte vor dem Amtsgericht Waren (Müritz) aus. Dort werden derzeit seine mutmaßlichen Aktivitäten in der Rauschgiftszene prozessiert.

Marihuana und Amphetamine im Wert von 4900 Euro

Auch in der Müritzstadt selbst soll der russischstämmige Deutsche Marihuana und Amphetamine im Wert von 4900 Euro erworben haben. „Es gibt nichts zu gestehen“, verweigerte sich der Angeklagte indes auch beim inzwischen zweiten Verhandlungstermin einem Geständnis.

Der bisherige Prozess gestaltete sich zäh, deshalb wird es im Rahmen der Beweissicherung noch mindestens fünf Fortsetzungstermine geben. Gänzlich ohne Beweise steht die Justiz allerdings auch nicht da.

Der plötzliche Tod eines jungen Mannes bei einem Autounfall lieferte der Polizei eine vermeintliche Spur auf eine Drogenbande. Dokumente im Fahrzeug des Toten wiesen den Weg zu einigen Verdächtigen. Zu dieser Bande könnte auch der Angeklagte gehören, der im großen Stil Rauschgift kaufen und es schließlich an Drogenabhängige mit Gewinn weiterverkaufen soll.

Polizei überwachte gezielt Telefongespräche

Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden Beamte zwar keine Drogen, aber dafür überwachte die Polizei gezielt seine Telefongespräche mit bereits verurteilten Männern aus der Seenplatte, die nachweislich im Drogenmilieu unterwegs waren. Jene kryptischen Gespräche brachten den Deutschrussen immer wieder in Erklärungsnot.

Begriffe wie „Schnaps“, „grüne Schrauben“ und „Gips“ fielen häufig in diesen Gesprächen, die kurz vor beziehungsweise nach den angeklagten vermeintlichen Drogenübergaben stattgefunden haben. Die Erklärung des Angeklagten: Er habe seinem Bekannten – der mittlerweile wegen seiner Aktivitäten im Drogengeschäft verurteilt wurde – eine Kiste Wodka übergeben.

Aussage passte nicht im geringsten zum Inhalt der codierten Gespräche

„Der Freund meiner Cousine in Koblenz brennt selbst Schnaps“, betonte der Angeklagte mehrfach und machte mit dieser ungeschickten Argumentation mehr als deutlich, dass seine Aussage nicht im geringsten zum Inhalt der codierten Gespräche passt. Denn wie passen vor diesem Hintergrund Sätze à la „Wir haben’s abgewogen. Da fehlen 50“ ins Gespräch, die der Angeklagte gegenüber dem potenziellen Drogenkurier äußerte.

Und auch der Grund, weshalb sich der Deutschrusse bei dem anderen über die Qualität des vermeintlich verkauften Wodkas beschwert, den er doch angeblich selbst an den Mann gebracht haben will, blieb bislang fraglich.

Der Staatsanwalt hatte indes einen ganz anderen Verdacht: Die codierte Sprache sei üblich in der Rauschgiftszene. Ein Kriminalhauptkommissar bestätigte das. So könnte jedes Substantiv in Verbindung mit der Eigenschaft „Grün“ für Marihuana stehen.

Vieles konnte der Angeklagte nicht erklären

Grundsätzlich aber scheint es in der Kommunikation zwischen dem Angeklagten und verdächtigen Zeugen oder Mittätern Missverständnisse gegeben zu haben. So zeigten weitere Gespräche, dass der Begriff „Schnaps“ zum späteren Zeitpunkt gegen „weißes Pulver“ ausgetauscht wurde.

Vieles konnte der Angeklagte nicht erklären und musste die Antworten schuldig bleiben. Als völlig unglaubwürdig stufte das Gericht eine Rückmeldung des Angeklagten an den vermeintlichen Kurier ein, dass der „Schnaps“ nun „abgewogen und in Tütchen verpackt“ sei.

Da sich der wegen Körperverletzung vorbestrafte Angeklagte einem Geständnis verwehrt, hat er nun überdies das Angebot des Staatsanwaltes auf eine Bewährungsstrafe verspielt.

