Jägerstochter: Die kleine Hanna wird während der Hubertusmesse getauft

Brügge

Am Hubertustag gedenken Jäger ihren Schutzheiligen Sankt Hubertus, Pfalzgraf von Burgund. Er wird als Begründer einer nachhaltigen und waidgerechten Jagd angesehen, an dem sich Jägerinnen und Jäger ein Beispiel nehmen sollen. Auch in Brügge (Amt Meyenburg) wurde in Form einer Hubertusmesse an die Botschaft des Waidmanns erinnert. Passend zum Anlass ist die kleine Hanna, eine waschechte Jägerstochter, von Pfarrer Johannes Kölbel getauft worden.

Taufe am Tag des Schutzpatrons der Jäger

„Nun hole das Weihwasser“, sagte der Geistliche. Hanna Kollhoff meldete sich schon lautstark. Kurz darauf traten Judith und Edwin Kollhoff, die Eltern des kleinen Mädchens, ans Taufbecken. Begleitet wurden sie von den Taufpaten. „Heute taufen wir dich“, so der Pfarrer. Das ihre Tochter die Taufe erhalten soll, war für beide Elternteile eine klare Sachen. „Als wir den Vorschlag bekamen, am Hubertustag die Zeremonie durchzuführen, sagten wir sofort ja“, erinnerte sich Mutter Judith Kollhoff.

Pfarrers Johannes Kölbel leitete den Gottesdienst zu Ehren des heiligen Hubertus. Quelle: Julia Redepenning

Das Jagen ist eine Tradition

Vater Edwin Kollhoff ist ebenfalls ein Waidmann. „In der Familie ist das Tradition“, verriet seine Frau. Uropa, Opa, Vater und auch der Onkel sind leidenschaftliche Jäger. Und wie es der Zufall wollte, konnte Hanna schon früh in die Fußstapfen des Papas treten und den Segen am Ehrentag des Schutzpatrons der Jäger erhalten – passend fanden das auch ihre Eltern und Paten.

Zur Taufe kam Edwin Kollhoff in grüner Tracht und hielt stolz seinen Schützling in den Armen. „Ich freue mich sehr, dass wir das heute machen dürfen“, sagte Johannes Kölbel. „Das Datum passt einfach zu unserer Familie“, so die stolze Mama Judith Kollhoff.

Pfarrer erinnerte an die Botschaft des heiligen Hubertus

Für eine festliche Stimmung während der Predigt sorgten die Musiker der Parforcehornbläser aus Pritz­walk. Sie spielten auf ihren Hörnern und begleiteten den Gottesdienst. Gut 200 Gäste füllten die Reihen der Persiuskirche in Brügge. Ob Jäger oder Nichtjäger – sie alle lauschten den Worten des Pfarrers. Er erinnerte noch einmal an die Botschaft des Heiligen. „Tiere sollen gerecht erlegt werden“, mahnte er.

Die Parforcehornbläsern aus Pritzwalk spielten auch in Brügge. Quelle: Julia Redepenning

Der Überlieferung nach war Hubertus als junger Edelmann ein zügelloser Schütze, der die Erlegung des Wildes als Selbstzweck sah. Weder christliche Feiertage noch ethische Grundsätze hinderten ihn, seiner Leidenschaft hemmungslos nachzugehen. Nachdem seine Frau gestorben war, ging er als Einsiedler in die Wälder der Ardennen, um dort über seine Trauer hinwegzukommen und ernährte sich ausschließlich durch die Jagd.

Eine Begegnung mit einem Hirsch, der ein leuchtendes Kreuz zwischen seinen Geweihstangen trug, bekehrte ihn und ließ ihn erkennen, dass die Jagd nicht allein dem Selbstzweck dient, sondern ein Dienst an der Natur mit weitreichender Verantwortung ist. „Die Schöpfung Gottes muss gehegt und gepflegt werden“, so der Pfarrer.

Gemeinsames Essen am Ende der Hubertusmesse

Knapp 200 Gäste kamen zur Hubertusmesse in die Kirche nach Brügge. Quelle: Julia Redepenning

Nach dem Gottesdienst wurden alle Gäste zu einem Mittagessen vor der Kirche eingeladen. Für alle hungrigen Mäuler gab es deftige Speisen. Alle Süßnasen kamen beim Kuchenbuffet in der Kirche auf ihre Kosten. Ralf Schliwinski, der bei der Organisation half, zeigte sich sehr zufrieden. „Wir machen das heute zum achten Mal“, sagte er. Die Anzahl der Teilnehmer ist wie in den Jahren zuvor hoch. „Wir uns sehr, dass diese Idee so gut angenommen wurde.“

Von Julia Redepenning