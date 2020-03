Reise nach New York: Meyenburger Jugendfeuerwehr knüpft Kontakte ins Ausland

Meyenburg

Sven Niemann aus Meyenburg hat große Visionen. Der 31-Jährige ist Feuerwehrmann aus Leidenschaft. Er gehört der Meyenburger Wehr an. Seit 2011 ist er sogar Jugendwart. Schnell merkte er jedoch, er muss dringend die Werbetrommel rühren. Zum damaligen Zeitpunkt waren es sieben Jungen und Mädchen, die seiner Truppe angehörten.

Meyenburger Jugendfeuerwehr in der Online-Welt vertreten

Es gab zwar Aktivitäten wie den Tag der offenen Tür und das Weihnachtsbaumverbrennen, doch Niemann wollte einen Weg finden, die Meyenburger Jugendwehr und auch die Feuerwehr attraktiver zu gestalten. Seine Idee: Die Online-Welt gezielter nutzen.

Der Jugendwart erstellte eine Facebookseite. „Das andere war mir alles zu eintönig“, sagt er. Bei Instagram sind die Meyenburger sie jetzt auch. Schnell merkte Sven Niemann, die Idee fruchtet. Er teilte sämtliche Aktivitäten – ob 24-Stundendienst, Wettkämpfe oder den Diensthabend. Doch er merkte auch: Da geht noch mehr.

Meyenburger Feuerwehr knüpft internationale Kontakte

„Ich habe dann bewusst den Kontakt zu Wehren im Ausland aufgebaut“, sagt er. Aus anfänglichen Nachrichten und dem Austauschen von Bildern wurde immer und immer mehr. „Ich habe jetzt sogar drei Sprachvermittlungen, die mir helfen“, erklärt der Feuerwehrmann.

So kommuniziert er zum Beispiel mit Jugendwarten und Feuerwehren aus den USA, Neuseeland, Russland und Schweden. „Wir tauschen uns über sehr viele Dinge aus“ , sagt Niemann. Eine Wehr aus der nähe von New Jersey übernahm sogar das komplette Programm des 24-Stundendienstes der Meyenburger.

Einladung für Meyenburger Jugendwart nach New York

„Im Grunde haben sie genau das Gleiche gemacht, wie wir“, sagt Sven Niemann „nur eben in den USA.“ Jetzt könnte bald der nächste Schritt in Richtung internationale Vernetzung erfolgen. Niemann hat eine Einladung nach New York bekommen. „Ich darf dort selber in Aktion treten“, erklärt er. Wann es genau losgehen soll, ist jetzt eine Organisationsfrage.

Diese Reise wird der Meyenburger Jugendwart erstmal alleine machen. Schon jetzt plant Niemann weiter: „Mit den Kindern möchte ich auch eine Reise zu einem Partner ins Ausland organisieren.“ Doch hier soll es eher in die Schweiz oder ein anderes in der Nähe liegendes Land gehen.

Der Meyenburger arbeitet an einer eigenen App

Sven Niemann hat noch mehr Ideen: Neben den internationalen Kontakten arbeitet der Brandschützer an einer App. „Ich möchte im Allgemeinen die Digitalisierung vorantreiben“, sagt er. Mit seiner App soll künftig vieles einfacher und übersichtlicher werden. Es fängt schon bei der Alarmierung an. Sie soll wesentlich übersichtlicher werden.

Ebenfalls wird es viele praktische Tipps geben – die auch im Einsatz helfen sollen. „Ich möchte gerne genau erklären, wo am besten an einem verunfallten Fahrzeug mit Schere und Spreizer gearbeitet werden kann“, sagt Niemann. So kann die App im Ernstfall Ängste nehmen und für eine bessere und effektivere Arbeit sorgen.

Künftige Ausbilder zieht Niemann selber ran

Um seine Projekte finanzieren zu können, geht der 31-Jährige sogar alleine los um Gelder zu besorgen. „Ich habe da keine Scheu“, sagt er. Seine Jugendfeuerwehr sei schließlich sein persönliches Heiligtum. An die Zukunft denkt er trotzdem. So zieht er sich seine Nachfolger schon heran.

„Für mich ist es auch wichtig, dass die Mädchen in meiner Gruppe eine Frau als festen Ansprechpartner haben“, sagt Niemann. So wird Dajenne Jambor angelernt. Sie soll zukünftig die stellvertretende Jugendwartin werden.

Unterstützung vom Meyenburger Wehrführer

David Langer und Stefan Hinz unterstützen den engagierten Feuerwehrmann schon jetzt. „Ich bin ihnen auch sehr dankbar, weil alleine ist die ganze Sache kaum zu schaffen“, sagt Sven Niemann. Aber viel wichtiger ist dem Brandschützer: Meyenburgs Wehrführer Manfred Kreibich steht voll hinter ihm und seinen Ideen.

„Ich finde es toll, wie er sich ins Zeug legt“ so der Feuerwehrchef. Und das seine Einfälle Früchte tragen, zeigt sich besonders an den steigenden Mitgliederzahlen. Wahren es im Jahr 2011 noch sieben Jungen und Mädchen, sind es heute 19 – fast drei mal so viele. „Da bin ich auch sehr stolz drauf“, sagt Sven Niemann.

