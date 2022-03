Meyenburg

Die letzte von einst drei Kirchenglocken in Meyenburg ist stillgelegt worden. „Die Geschäftsleute wissen gar nicht mehr, wann sie arbeiten sollen“, sagt Inge Kukasch vom Gemeindekirchenrat. Keine Glocke läutet mehr zur vollen Stunde auf dem Kirchturm. Zu den Gottesdiensten dient eine kleine handliche Friedensglocke von Pfarrer Helmut Kautz als Ersatz. „So soll es aber nicht bleiben“, sagt er am Donnerstagvormittag vor Ort und stellt seine Pläne für die Zukunft vor.

Kirchenglocke in Meyenburg wird zur Gefahr

80 Jahre lang läutete die gusseiserne Glocke auf dem Kirchturm in Meyenburg. Damit ist nun Schluss, entschied Glockensachverständiger Olaf Beckert vor wenigen Tagen. Das Joch des Glockenstuhls sei vom Rost durchfressen. Es bestehe die Gefahr, dass die Glocke beim Läuten aus ihrer Halterung gerissen werde, durch die Schallluken brechen und auf dem Spielplatz des benachbarten Kindergartens landen könnte. „Das ist viel zu gefährlich“, sagt Olaf Beckert.

Pfarrer Helmut Kautz zeigt die marode Kirchenglocke im Inneres des Kirchturms. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Früher einmal hatte die Kirche in Meyenburg drei Glocken. Die kleine Klingeglocke war schon um 1860 zersprungen. Die große Glocke diente zu Beginn des 18. Jahrhunderts als Ersatz ihrer Vorgängerin von 1526 und stand zunächst neben dem Eingang, da der Turmneubau eingestürzt war. In seiner heutigen Form entstand er erst 1849. Eine weitere mittlere Glocke fiel den Kriegszwecken im Ersten Weltkrieg zum Opfer und wurde seinerzeit eingeschmolzen.

Lutherglocke hängt noch im Kirchturm

Wenige Jahre später hatte die Kirche zwei neue Glocken in einer Gießerei in Auftrag gegeben. Diese trafen 1925 am Bahnhof in Meyenburg ein. Das feierten die Einwohner mit einem großen Festumzug durch die Stadt bis hin zur Kirche, wie alte Dokumente und Fotos belegen. Die beiden neuen Glocken – Kriegergedächtnisglocke und Lutherglocke genannt – kosteten für damalige Verhältnisse ein Vermögen und fanden ihren Platz neben der großen alten Glocke im Kirchturm.

Lesen Sie auch:

Heute existiert nur noch die kleine rund 500 Kilogramm schwere Lutherglocke. Die beiden anderen wurden im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen und damit für immer zerstört. Doch Meyenburg soll seine Glocken wiederbekommen, kündigt Helmut Kautz an. Bereits in den 80er Jahren habe man diesen Gedanken gehabt, jedoch wieder verworfen. Jetzt, wo nun auch die letzte Glocke schweigen muss, greift die Kirchengemeinde diese ambitionierten Pläne wieder auf.

Glockenexperte entscheidet über Zukunft

Dabei gibt es zwei Varianten. „In Berlin soll eine Kirche abgerissen werden. Ihre vier Glocken könnten dann woanders eingesetzt werden, vielleicht in Meyenburg“, sagt Helmut Kautz. Das wäre sein bevorzugtes Modell. Ob diese Glocken sowohl technisch als auch akustisch in den Glockenstuhl des Meyenburger Kirchturms passen, da ist sich Glockenexperte Olaf Beckert allerdings noch nicht sicher. „Die Feldbreite in Meyenburg ist viel größer. Außerdem muss ich noch die Töne bestimmen“, sagt er.

Die letzte von eins drei Glocken im Kirchturm von Meyenburg hängt dort schon seit 80 Jahren. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Sollte das so möglich sein, kommen auf die Kirchengemeinde Kosten von rund 2000 Euro zu, schätzt Olaf Beckert. Dann wird lediglich der Glockenstuhl samt Joch restauriert und die Lutherglocke instand gesetzt. Anders sieht es hingegen aus, wenn Plan B greifen muss: eine völlig neue Glocke gießen. In Anbetracht der hohen und immer weiter steigenden Rohstoffpreise würden die Kosten für eine 1000 Kilogramm schwere Bronzeglocke weit im fünfstelligen Bereich liegen.

Gießen neuer Glocke wird teuer

Für Pfarrer Helmut Kautz, die Mitglieder des Gemeindekirchenrats sowie der gesamten Kirchengemeinde wäre das eine Mammutaufgabe. „Dafür bräuchten wir jedes Stück Bronze, Kupfer, Messing und Zink sowie jeden Euro und jede Hilfe aller Meyenburger, die wir bekommen können“, sagt Helmut Kautz. Sein Ziel ist es, dass bis 2025 die Glocken auf dem Kirchturm wieder läuten – 100 Jahre nach dem Gießen der alten Glocke und 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg sowie wenige Tage vor dem Start des Friedenstrecks, bei dem Helmut Kautz mit der Friedensglocke nach Jerusalem reisen will.

Noch ist nicht entschieden, welche Variante zustande kommt. Das soll sich in den kommenden Wochen endgültig entscheiden.

Von Marcus J. Pfeiffer