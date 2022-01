Klosterhotel Marienfließ neu verpachtet und Indoorspielplatz eröffnet

Marienfließ

Das evangelische Stift Marienfließ hat das Klosterhotel und den Klostergarten für die nächsten 25 Jahre verpachtet. Alle Beteiligten kamen am Freitag zur Vertragsunterzeichnung zusammen, wie Pfarrer Helmut Kautz mitteilte. Dies sei ein weiterer wichtiger Schritt, um das Stiftsgelände bis zum 800. Geburtstag im Jahr 2031 weiter zu beleben.

Pächter plant weitere Gebäude und Kurse

Entstehen soll dort nun eine Akademie für Nachhaltigkeit und Selbstversorgung. „Möglichst bald sollen dafür weitere Gebäude ausgebaut werden, um die Hotel- und Tagungskapazitäten zu erhöhen“, sagt Pächter Thomas Thomsen. Rund 40 Kurse seien zum Thema geplant, deren Teilnehmer vornehmlich aus Berlin und Hamburg in den hohen Norden der Prignitz angelockt werden sollen.

Lesen Sie auch:

Desirée und Rosalie eröffnen Indoorspielplatz Tapetenwechsel im Stift Marienfließ Quelle: privat

Ebenfalls am Wochenende eröffnete der neue Indoor-Spielplatz „Tapetenwechsel“ im Stift Marienfließ. Rosalie und Desirée waren die ersten beiden Kinder, die in den neuen Räumen auf Entdeckungstour gehen durften. Zuvor durchtrennten sie die symbolischen Tapetenstreifen an der Eingangstür.

Kreative Auszeit im Klosterstift

Gleich am nächsten Tag kamen Großeltern, die mit ihrem kleinen Enkelkind eifrig alles ausprobierten, berichten die Initiatoren. Für die nächsten Tagen seien noch viele freie Termine verfügbar. An der Tür des Spielplatzes „Tapetenwechsel“ hängt ein Terminplan, wo man sich für die Benutzung eintragen kann. „Alle sind herzlich willkommen, eine kreative Auszeit zu nehmen und mit Alltäglichem zu experimentieren.“

Ansprechpartnerin ist die Stiftsleiterin und Priorin Almut Kautz, zu erreichen unter der Telefonnummer 033969/208903.

Von Marcus J. Pfeiffer