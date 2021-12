L14 in Meyenburg: Lkw kippt auf glatter Fahrbahn in Straßengraben

Meyenburg

Ein Lkw-Fahrer hat am Dienstag gegen 21 Uhr auf der Landesstraße 14 in Meyenburg die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kam in Höhe des Möbelwerks ins Schlingern und kippte schließlich auf glatter Fahrbahn in den Straßengraben.

Feuerwehren im Einsatz – Fahrer unverletzt

Feuerwehrleute umliegender Wehren kamen zum Einsatz. Diese sicherten die Unfallstelle ab und leuchteten sie aus. Der Lkw-Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Er konnte sich selbstsändig auf seinem Fahrzeug befreien und blieb unverletzt.

Ein Lkw ist auf der Landesstraße 14 in Meyenburg auf die Seite gekippt. Quelle: Alexander Bergenroth

Zur genauen Unfallursache ermittelt nun die Polizei. Es ist zu vermuten, dass die Glätte bei leichtem Frost und einsetzendem Regen dabei eine Rolle gespielt haben könnte. Zur genauen Schadenssumme lagen bis dato noch keine Angaben vor.

Lkw-Bergung dauert mehrere Stunden

Die Bergung des verunfallten Lkw dauerte über mehrere Stunden bis weit nach Mitternacht an. Dafür kam der Kran einer Spezialfirma zum Einsatz. Währenddessen war die Landesstraße 14 zwischen Meyenburg und Freyenstein voll gesperrt.

Von Marcus J. Pfeiffer