Putlitz

Die Kreisverwaltung in der Prignitz hat am Mittwoch eine weitere Allgemeinverfügung zur Afrikanischen Schweinepest erlassen, die am Donnerstag in Kraft trat. Demnach werden alle Jäger dazu verpflichtet, die Region flächendeckend verstärkt zu bejagen, um den Bestand des Schwarzwildes zu reduzieren sowie verstärkt bei der Fallwildsuche zu beteiligen. Das gilt für den gesamten Landkreis, wie die Kreisverwaltung auf Nachfrage der MAZ betonte.

Landkreis Prignitz verpflichtet die Jäger

„Die Jagdausübungsberechtigten sind sowohl nach Tierseuchen- als auch nach Jagdrecht verpflichtet, Maßnahmen zur Bekämpfung von Tierseuchen bei Wild aktiv zu unterstützen“, teilte der Landkreis mit. Sollte dies nicht erfolgen, könnte der Landkreis als zuständige Behörde andere Jäger einsetzen, welche die Aufgaben erfüllen. In diesem Fall hätte der eigentlich verantwortliche Jäger dies zu dulden.

Jedes verendet aufgefundene Wildschwein, einschließlich Unfallwild, muss beim Sachbereich Veterinäraufsicht und Verbraucherschutz des Landkreises Prignitz (Telefon 03876/71 31 10) angezeigt werden.

Zudem ist eine mit Schweiß getränkte Tupferprobe zu entnehmen und mit einem vollständig ausgefüllten Wildursprungschein beim Veterinäramt des Kreises, in den Wildsammelstellen Postlin oder Schmolde zu den üblichen Öffnungszeiten oder in einer Trichinenuntersuchungsstelle (Tierärztliche Praxen) des Landkreises zur virologischen Untersuchung abzugeben. Das gilt auch für alle erlegten Wildschweine.

Von Marcus J. Pfeiffer