Landkreis Prignitz in der vierten Corona-Welle

Wittenberge

Die vierte Corona-Welle ist im Landkreis Prignitz angekommen. Was sich in den vergangenen Wochen schon angedeutet hat, bestätigte nun am Donnerstag im Prignitzer Kreistag Danuta Schönhardt mit aktuellen Zahlen: Die Prignitz liege an der Spitze im Land Brandenburg. Es gebe 25 positiv getestete Schüler an sieben von 34 Schulen. 218 Schüler mussten deswegen in Quarantäne geschickt werden. Dies sei eine sehr hohe Zahl, aber erforderlich, erklärte die Geschäftsbereichsleiterin für Geschäftsbereichsleiterin Bildung, Jugend, Gesundheit und Soziales in der Prignitzer Kreisverwaltung auf der Sitzung in der OSZ-Sporthalle in Wittenberge.

55,6 Prozent aller aktuellen Prignitzer Corona-Fälle sind Jugendliche

Tests des Gesundheitsamts am Donnerstag haben zwei weitere positive Ergebnisse an einer Schule in Wittenberge, einen weiteren an einer Breese und drei weitere positive an einer Schule in Pritzwalk ergeben, wie der Landkreis am Freitag per Mitteilung nachschob.

Danuta Schönhardt, Geschäftsbereichsleiterin für Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit in der Prignitzer Kreisverwaltung. Quelle: Bernd Atzenroth

Der Anteil Kinder und Jugendlicher an den neuen Corona-Fällen beträgt mehr als die Hälfte: 55,6 Prozent aller Infizierten im Landkreis seien junge Menschen zwischen fünf und 18 Jahren, hatte Schönhardt im Kreistag ausgeführt.

Infizierte nach Jugendfeuerwehrlager in Cumlosen

Ein Pandemietreiber könnte das Jugendfeuerwehrlager in Cumlosen gewesen, an dem am 22. August 185 Jugendliche und 65 Betreuer teilgenommen haben. Auf Nachfrage bestätigte Schönhardt: „Es gab positive Fälle aus diesem Lager heraus und es sind positive Fälle in die Schulen getragen worden.“

Eine weitere unangenehme Wahrheit: Es gab im Landkreis schon zehn Impfdurchbrüche. Das heißt: Bereits geimpfte Menschen haben sich dennoch infiziert.

Immerhin gibt es im Moment aber keine Coronakranken in Prignitzer Krankenhausbetten.

Inzidenz am Freitag bei 49,9 – Testpflicht ab Samstag

Vier neue Corona-Fälle sind von Donnerstag auf Freitag hinzugekommen. Damit war dann auch klar: Die Prignitz weist fünf Tage am Stück eine Inzidenz von über 20 auf, auch wenn sie am Freitag wieder leicht auf 49,9 gesunken ist.

Das hat Folgen, wie aus einer Bekanntmachung des Kreises am Freitag hervorgeht: Denn ab Samstag, 4. September, dem Tag nach der Bekanntgabe der Überschreitung, gilt die in der neuen Umgangsverordnung vorgesehene Pflicht zur Vorlage eines Testnachweises zum Beispiel in der Innengastronomie sowie für die Teilnahme an Veranstaltungen und Festen.

Viele Ausnahmen von der Corona-Testpflicht

Ausgenommen sind nachweislich Genesene und vollständig Geimpfte sowie Kinder bis zwölf Jahre. Sofern es sich um Veranstaltungen unter freiem Himmel mit bis zu 750 und ab dem 13. September mit bis zu 500 gleichzeitig Teilnehmenden handelt, gilt zudem keine Testpflicht – auch nicht für Veranstaltungen ohne Unterhaltungscharakter in geschlossenen Räumen mit bis zu 200 und ab dem 13. September mit bis zu 100 gleichzeitig Teilnehmern.

Ebenfalls mit Testpflicht versehen ist die Inanspruchnahme körpernaher Dienstleitungen, wenn die besondere Eigenart der Dienstleistung das Tragen einer medizinischen Maske nicht zulässt. In Beherbungsbetrieben muss ein Test bei Anreise vorgelegt werden.

Geltende Corona-Schutzregeln bleiben bestehen

Testpflicht mit den schon genannten Ausnahmen gilt auch bei Reisen und Ausflügen in Bussen und Booten, Sportanlagen in geschlossenen Räumen (Indoor-Sport), Schwimmbädern, Spaß- und Freizeitbäder, Freibäder, Saunen, Thermen und Wellnesszentren.

In Schulen und Kindertagesstätten und bleiben die geltenden Regelungen zur Maskenpflicht bestehen. Besucherinnen und Besucher von Krankenhäusern, Vorsorge- und Reha-Einrichtungen sowie Pflegeheimen müssen eine medizinische Maske tragen. Weitere Information, auch zu weiteren Bereichen, gibt es auf www.landkreis-prignitz.de.

Impfzentrum Prignitz mit positiver Abschlussbilanz

Eine Schlussbilanz zog im Kreistag der Leiter des Impfzentrums Prignitz, Johannes Neumann, nach dessen Schließung am 28. August. 27.100 Erst- und 24.392 Zweitimpfungen sind in der Perleberger Rolandhalle durchgeführt worden, insgesamt also 51.498 Impfungen. 159 Tage war das Zentrum in Betrieb und davon an 113 Tagen geöffnet. Das macht 455 Impfungen pro Tag.

Johannes Neumann, Leiter des Impfzentrums Prignitz in der Perleberger Rolandhalle, das am 30. August geschlossen wurde. Quelle: Bernd Atzenroth

Die Arbeit des Impfzentrums wurde von den Bürgern offenbar geschätzt. „Wir haben 238 Rezensionen mit einem Schnitt von 5,0 bekommen“, freute sich Johannes Neumann, „damit haben wir als einziges Impfzentrum im Land eine so gute Bewertung.“

Aktuell ist ein mobiles Impfteam unterwegs und zwar bis zum 1. Oktober, bevor man in ein Regio-System zum Impfen übergeht. es stehen jetzt auch schon die dritten Impfungen in Pflegeeinrichtungen an.

Von Bernd Atzenroth